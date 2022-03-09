В СамГТУ стартуют отборочные этапы чемпионата CASE-IN

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10 марта на площадке Дома научной коллаборации Политеха (ул. Ново-Садовая, 14) в 10:00 состоится открытие отборочного этапа Х сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Встреча объединит участников соревнований в направлениях «Электроэнергетика», «Проектный инжиниринг», «Нефтегазовое дело».

С приветственным словом на мероприятии выступят проректор по интеграционным проектам Политеха Антон Еремин и директор центра инженерного предпринимательства и инноватики Мария Климанова. Кроме того, выпускник электротехнического факультета Артем Проничев, ставший победителем чемпионата в 2019 году, поделится с нынешними участниками историей своего успеха.

Сразу после церемонии открытия начнутся соревнования первого из трех отборочных этапов, запланированных в Политехе. Так, студенты защитят свои инновационные проекты в сфере электроэнергетики.

В это время участники двух других направлений – «Проектный инжиниринг» и «Нефтегазовое дело», отборочные этапы по которым пройдут 5 и 6 апреля соответственно – смогут посетить уникальный мастер-класс. Профессиональный тренер, руководитель Поволжской школы ораторского мастерства Руслан Хоменко расскажет ребятам о том, как грамотно презентовать свои проекты.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году соревнования по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов будут посвящены теме «Индустрия 4.0». Основной сезон продлится пять месяцев и завершится финалом в Москве в конце мая 2022 года, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: CASE-IN