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В СамГТУ на ученом совете подвели итоги 2022 года и обозначали планы на текущий   

27 февраля 2023 15:02
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Обсудили научную и образовательную деятельность.

27 февраля в Самарском политехе состоялось очередное заседание ученого совета. Первый проректор-проректор по научной работе Максим Ненашев представил результаты исследовательской деятельности университета в 2022 году. Так, среди ключевых показателей эффективности в этой сфере он отметил патентную активность, объем НИОКР, работу со студентами.

– В прошлом году нашими учеными было подано 67 заявок на интеллектуальную собственность, получено 55 патентов и 17 свидетельств на программы и базы данных. Заключено 5 лицензионных соглашений на использование интеллектуальной собственности, – рассказал проректор. – Хочу также отметить рост объемов финансирования по грантовым проектам. Например, сейчас в вузе реализуется 21 грант РНФ, 4 из которых мы выиграли в 2022 году. А в текущем году начнется финансирование еще восьми проектов.

На высоком уровне остаются и результаты научной работы молодых ученых. Так, студенты активно участвуют и побеждают в конкурсах и конференциях для исследователей.

Ректор Самарского политеха Дмитрий Быков осветил основные положения программы развития университета до 2032 года. Он отметил, что усилить исследовательские и инжиниринговые позиции вуза в области создания технологий мирового уровня можно путем развития новых междисциплинарных направлений работы. Так, в числе ключевых стратегических проектов университета ректор назвал «ЭкоПромБиотех», реализуемый совместно с ФИЦ Биотехнологии РАН, и «Поволжский дизайн-центр микроэлектроники», партнером которого стал АО «НИИМА «Прогресс».

– Целевую модель нашего университета мы формулируем так: Самарский политех – один из лучших политехнических вузов страны, генератор профессионалов, решающих приоритетные задачи социально-экономического развития нашего региона, обеспечения технологического суверенитета всей страны и задающих тренды в инженерии на национальном и мировом уровнях, – подчеркнул Дмитрий Быков.

Кроме того, на ученом совете обсудили перспективы развития института дополнительного образования, а также подвели итоги зимней экзаменационной сессии, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:    пресс-служба СамГТУ

Теги: Самара Университет

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