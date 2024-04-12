В СамГМУ стартовала акселерационная программа «MedUp» для более 450 участников

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России состоялось открытие акселерационной программы «MedUp». Она реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», который позволяет включить представителей университетского сообщества в предпринимательскую деятельность, повысить предпринимательский потенциал страны, а также обеспечить участие вузов в социально-экономическом развитии регионов России.

Акселерационная программа дает молодежи возможность проявить себя, развить свой проект, получить экспертную оценку и углубленные знания о предпринимательстве. В 2023 году участниками акселерационных программ СамГМУ стали более 1 тыс. обучающихся.

В 2024 году стартап-центр СамГМУ выиграл три гранта на проведение трех акселерационных программ для стартап-проектов на разных стадиях зрелости. Ими планируется охватить около 1,5 тыс. человек. Главным отличием станет участие экспертов и трекеров Фонда «Сколково», а также индивидуальная поддержка от стартап-центра СамГМУ, дополнительные мероприятия от Предпринимательской точки кипения и технологические консультации по прототипированию от молодежного технопарка.

В торжественном открытии программы приняли участие ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов, вице-президент, руководитель биомедицинского кластера Фонда «Сколково» Камила Зарубина, врио заместителя министра здравоохранения Самарской области — руководителя департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования Павел Золотарев, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов и заместитель директора Центра инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области «Жигулевская долина» Игорь Смирнов.

«По итогам программ отберут победителей, которые представят свои проекты на стратсовете СамГМУ, порядка пяти команд мы поддержим финансированием, инфраструктурой, предоставим доступ к клиническим и доклиническим исследованиям, инновационной инфраструктуре вуза - Инжиниринговому центру, Центру серийного производства», — рассказал Александр Колсанов.

Камила Зарубина отметила, что сотрудничество Фонда «Сколково» с СамГМУ развивается очень активно, за год проведено уже много совместных мероприятий.

“Мы уже более 10 лет работаем с технологическими предпринимателями, и сможем поделиться накопленным опытом, — говорит Камила Зарубина. — Проекты, которые будут наиболее интересными и перспективными, мы сможем «завести» к нам в биомедицинской кластер и предоставить те меры поддержки, которые мы оказываем нашим резидентам”.

Павел Золотарев подчеркнул, что запуск такой актуальной программы — знаковое событие для всей Самарской области.

“Нам очень приятно, что современные технологии, которые уже несколько лет внедряются в региональное практическое здравоохранение, не просто востребованы, но и реализуется нашими же выпускниками СамГМУ, — отметил врио заместителя министра. — Важно, что мы совместно с университетом достигаем хороших результатов и будем дальше реализовывать самые актуальные направления”.

Алексей Ильметов рассказал, что со стороны министерства экономического развития и инвестиций Самарской области делается многое, чтобы технологические стартапы получили свое развитие и поддержку.

“Инфраструктура институтов развития, которая функционирует при министерстве, готова поддерживать идеи высокой степени зрелости — на этапе создания прототипов, технологий, которые могут быть запущены на апробацию и затем в производство, — говорит Алексей Ильметов. — Нельзя не упомянуть и о проекте создания Межвузовского кампуса, основной технологической деятельностью которого будут, прежде всего, ИТ-технологии в разных сферах. При проектировании кампуса серьезное место уделяется созданию среды, возможностей и площадей для технологического предпринимательства. Предполагается, что в этом периметре одновременно на площадке кампуса будут находиться и индустриальные партнеры, которые будут создавать те самые условия для технологического предпринимательства среди студентов, молодых ученых и преподавателей. Это даст возможность молодежи быть близко к заказчику, его потребностям и иметь возможность эту потребность в конце концов удовлетворить”.

Игорь Смирнов в свою очередь подчеркнул, что студенты, которые приходят в инновационные компании технопарка “Жигулевская долина”, всегда привносят что-то новое и дают новый толчок стартапам.

“Поэтому я рад, что стартовала новая акселерационная программа, — говорит Игорь Смирнов. — И также очень важно, что СамГМУ стал региональным оператором Фонда «Сколково», присоединился к нам и теперь мы вместе будем продвигать стратегию по развитию проектов, привлекая, в том числе, федеральные меры поддержки”.

Акселерационная программа «MedUp» пройдет в течение трех месяцев и закончится финальной защитой проектов перед представителями инновационной инфраструктуры в июне 2024 года.