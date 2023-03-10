В Самарском университете стартовал третий этап Всероссийского конкурса “Спутник”

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В пятницу, 10 марта, в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва стартовал третий этап Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием “Спутник”.

В этом году участие в конкурсе приняли более 8,5 тысяч школьников из всех регионов России. Начиная с 4 октября 2022 года, они проделали большой путь: в течение нескольких месяцев работали над своими научными проектами в области ракетостроения и космоса, авиастроения, информационных технологий, энергоустановок, робототехники и мехатроники, а также проводили междисциплинарные исследования.

В результате в финал “Спутника” вышли 118 человек. Авторы лучших научных работ приехали в Самару вместе с родителями и научными руководителями, чтобы познакомиться с лабораториями, учеными и исследованиями одного из ведущих университетов в области космонавтики и авиации в России, послушать лекции крупных ученых и получить информацию о преимуществах получения высшего образования в Самарской области.

На открытии третьего этапа к участникам обратился ректор Владимир Богатырев.

“Рад приветствовать вас в Самарском университете им. Королёва. Понимаю, как сложно и волнительно было преодолеть все этапы конкурса и оказаться здесь - в Самаре. Поверьте, для нас тоже важно, что к нам в университет приехали самые умные, самые активные школьники России, - подчеркнул ректор. - Вы выбрали для себя конкурс “Спутник”, значит, вам интересен космос, и нашему университету, как одному из ведущих аэрокосмических центров страны, есть что предложить вам в данной сфере. Университет стремительно меняется - у нас создаются новые лаборатории и конструкторские бюро, внедряются современные цифровые и VR-технологии, меняются форматы обучения, открываются новые образовательные программы. К 2030 году в Самарском университете им. Королёва будут созданы собственные учебно-производственные комплексы по изготовлению малых космических аппаратов и малых газотурбинных двигателей. Эти направления сейчас крайне актуальны для страны и мира. Приглашаю вас посетить научные лаборатории университета и увидеть своими глазами то, чем занимаются наши ученые”.

Школьникам предстоит узнать, как собирают спутники в лабораториях Межвузовской кафедры космических исследований, ребята посетят Наземный комплекс управления малыми космическими аппаратами, в режиме реального времени смогут посмотреть, как ученые университета получают информацию от собственной группировки спутников на орбите, посетят кафедру космического машиностроения имени генерального конструктора Д.И. Козлова в эксплуатационно-исследовательском корпусе.

Попадут участники конкурса и на мероприятия по направлениям “Энергоустановки” и “Информационные технологии” от индустриальных партнёров “Спутника” - представителей Государственной корпорации “Ростех” и образовательного проекта от СБЕРА “Школа 21”.

В этом году школьники смогут свободно пообщаться и с особыми гостями - популяризаторами науки и научными журналистами, к работам и медиа-проектам которых они часто обращаются. Это лектор российского общества “Знание”, участник отбора в отряд космонавтов Денис Прудник и руководитель отдела развития компании “Образование Будущего”, специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников. Популяризаторы науки выступят с лекциями на темы “Как космонавты готовятся к космическому полету?”, “Научные исследования на борту космических аппаратов”, а также “Как разработать спутник и испытать его в стратосферном запуске?”, “Достижения и перспективы космической отрасли”.

Особенностью проведения конкурса в этом году стали мероприятия и для родителей участников, которые прибыли на третий этап конкурса. Для них с лекцией о выборе специальности, популярных направлениях подготовки и нюансах поступления на бюджетную форму обучения выступит ответственный секретарь приёмной комиссии Самарского университета Сергей Горяинов, а также для них состоятся экскурсии в Музей авиации и космонавтики и в Центр истории авиационных двигателей.

Завершение третьего этапа конкурса “Спутник” – это и начало самого ожидаемого события для школьников - профильной космической смены в МДЦ “Артек”. В этом году она пройдет в Крыму с 10 апреля по 1 мая при содействии молодых ученых и преподавателей Самарского университета им. Королёва.

Фото: пресс-служба Самарского университета