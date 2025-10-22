В Самарском университете им. Королёва стартовал X сезон Всероссийского конкурса «Спутник» для школьников 7-11 классов

87

В Самарском университете им. Королёва стартовал X сезон Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник» для школьников 7-11 классов. Первый этап конкурса ежегодно начинается 4 октября. Именно этот день принято считать началом практической космонавтики – в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли.



Десятый сезон проекта – продолжение большой и интересной истории.

За десятилетие своего существования «Спутник» собрал вокруг себя сообщество единомышленников – более 65 000 участников со всей России и других стран, среди которых: Турция, Казахстан, Беларусь. Будучи финалистом конкурса, школьник получит дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, сможет посетить уникальные лаборатории Самарского университета им. Королёва, а отправится в МДЦ «Артек».



«Спутник» состоит из четырех последовательных этапов. Чтобы стать участником конкурса, школьнику необходимо до 24 ноября 2025 года зарегистрироваться на сайте sputnikssau.ru и пройти входное тестирование. Далее следует второй этап – создание научной работы в рамках заданных направлений: ракетостроение и космос, космические аппараты, авиастроение, робототехника и мехатроника, информационные технологии, аэрокосмические энергоустановки. По результатам второго этапа формируется список финалистов, которые получают все возможности конкурса: 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, экскурсии по лабораториям Самарского университета им. Королёва и путевка в МДЦ «Артек».



«С каждым годом трансформировать программу становится всё сложнее, но наша команда успешно справляется с этой задачей. У каждого сезона «Спутника» свой фирменный почерк, юбилейный не станет исключением.