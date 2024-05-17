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В Самарском университете им. Королёва открываются юбилейная X Международная конференция и молодёжная школа "Информационные технологии и нанотехнологии"

17 мая 2024 11:47
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В Самарском университете им. Королёва открываются юбилейная X Международная конференция и молодёжная школа "Информационные технологии и нанотехнологии"

В понедельник, 20 мая, в Самарском университете им. Королёва открываются юбилейная X Международная конференция и молодёжная школа "Информационные технологии и нанотехнологии" (ИТНТ-2024). Они посвящены 300-летию Российской академии наук.

Работа конференции и молодежной школы будет проходить в очном формате и продлится с 20 по 24 мая 2024 года.

Председатель оргкомитета – Виктор Сойфер, академик РАН, президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

 

Цель проведения Конференции ИТНТ-2024 – предоставление возможности научных дискуссий и обсуждения результатов фундаментальных и прикладных исследований в области информационных технологий и нанотехнологий, привлечение молодежи в сферу передовых научных исследований, а также обмен опытом научно-образовательной деятельности при подготовке ИТНТ-специалистов.

 

Одним из приоритетных направлений работы Конференции ИТНТ-2024 станет образовательный аспект, заключающийся в предоставлении студентам и молодым ученым возможности ознакомиться с новейшими научными достижениями по тематике Конференции, а также с уникальным научным оборудованием и лабораторной базой Самарского университета им. Королёва, используемой для реализации современных научных проектов.

В рамках Конференции проводится Молодежная школа, где молодые ученые и студенты получат возможность повысить свой профессиональный уровень и опубликовать свои научные результаты.

Доклады участников будут представлены на секциях:

  1. Компьютерная оптика и нанофотоника.

  2. Информационные технологии в дистанционном зондировании Земли.

  3. Искусственный интеллект.

  4. Наука о данных.

  5. Информационные технологии в биологии и медицине.

  6. Промышленный интернет вещей.

 

Рабочий график первого дня Конференции (понедельник, 20 мая):

 

  • Торжественная церемония открытия – с 11:00 до 12:00 (конференц-зал);

  • Пленарное заседание – с 12:00 до 13:20 (конференц-зал);

  • Работа секций №№ 1,3,4,5 – с 14:00 до 16:00;

  • Мастерские – c 16:15 до 18:00.

 

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