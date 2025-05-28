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В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания

28 мая 2025 10:50
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В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания

В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания – студентов в ней учат управлять воздушными шарами. Пройти бесплатный курс обучения воздухоплаванию здесь может любой студент университета, независимо от своей основной специальности и факультета. Школа предусматривает как теоретическую подготовку к полетам, так и практические занятия. Студенты под руководством квалифицированного наставника изучают устройство различных аэростатов и осваивают практические навыки работы с этим экзотическим видом воздушного транспорта.
 

"Школ воздухоплавания в России не так уж и много, тем более организованных в вузе. В отличие от различных коммерческих организаций и клубов, у нас обучение проводится на безвозмездной основе. Главный наш приоритет – это безопасность полетов. Студенты учатся оценивать текущие погодные условия и анализировать прогнозы погоды, учатся работать с оборудованием аэростата так, чтобы исключить или минимизировать любые возможные риски. На занятиях мы досконально изучаем техническое устройство аэростатов и технику безопасности. Даже без экипажа, в пустом состоянии аэростат весит около трети тонны, включая оболочку, гондолу, горелку и топливные баллоны с газом, и все это требует тщательного контроля и прочных знаний", – подчеркнул Сергей Шабанов, руководитель Школы воздухоплавания Самарского университета им. Королёва, сертифицированный пилот-инструктор свободного аэростата.

Обучение проходит на двух тепловых аэростатах – класса АХ-7 с объемом оболочки 2190 м³ и АХ-8 с объемом оболочки 2550 м³. Воздушный шар и вправду предмет нелегкий не только в плане изучения, но и по своему весу. Например, оболочка АХ-8 весит 112 кг, а пустая гондола – 72 кг. А еще горелка и топливные баллоны с газом. Но будущие воздухоплаватели успешно преодолевают сложности и тяжести обучения.

"Подготовка к работе с аэростатом – это серьёзный и кропотливый процесс. Мы учимся управлять подачей газа через горелку, чтобы обеспечивать плавные и безопасные маневры шара. Сначала было сложно, но постепенно мы начали разбираться в технических вопросах", – рассказала Татьяна Булькина, студентка второго курса Социально-гуманитарного института Самарского университета им. Королёва.

По словам Татьяны, она пришла в Школу воздухоплавания, вдохновившись возможностью управлять аэростатом и увидеть красоту Самары с высоты.

"Но дело, конечно, не только в романтике: просто это уникальная возможность получить навыки пилота воздушного шара без необходимости обучаться в специализированных учебных заведениях. Здесь я могу реализовать мечту о небе и одновременно получить полезный опыт", – подчеркнула Татьяна Булькина.

"Обучение в этой школе – отличный опыт для технического специалиста. Помимо теории, мы изучаем, как обращаться с горелкой и со всей аэростатической аппаратурой. Знания и практика, которые мы получаем, являются хорошей базой для дальнейшего профессионального развития в этой сфере", – отметил Алексей Богатырев, студент первого курса Института естественных и математических наук Самарского университета им. Королёва.

В дальнейших учебных планах Школы воздухоплавания – практическое освоение полетов на высоте 500–600 метров. По окончании учебного курса выпускники школы должны будут владеть базовыми знаниями и практическими навыками, которые позволят им при желании совершенствоваться в данной сфере. Так, в случае, если они в дальнейшем планируют получать свидетельство пилота свободного аэростата, им нужно будет уже обращаться в специализированные авиационные учебные центры. Школа воздухоплавания Самарского университета им. Королёва такого официального документа, как свидетельство пилота, не выдает.

Недавно Школа воздухоплавания приняла участие в университетском Дне здоровья, проходившем на волжском острове Поджабный. Аэростат привлек там всеобщее внимание, и появилось немало желающих поступить в школу и научиться им управлять. Кстати, 31 мая участников школы и аэростат можно будет увидеть на университетском Празднике улицы Лукачёва. Гостям праздника расскажут про устройство аэростата, покажут, как управлять горелкой, и ответят на любые вопросы по теме полетов на воздушных шарах.

Фото:  Школа воздухоплавания Самарского университета им. Королёва

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