В Самарском университете им. Королева откроется форум по двигателестроению

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В среду, 5 октября, стартует всероссийский научно-технический форум по двигателям и энергетическим установкам имени Н.Д. Кузнецова. Он пройдет с 5 по 7 октября на двух площадках: в Самарском университете им. Королёва и ПАО «ОДК-Кузнецов». Основная тема форума - вопросы цифровой трансформации двигателестроения.



5 октября в 10.00 на площадке Самарского университета им. Королёва (ул. Московское шоссе, 34, 3 корпус, актовый зал) состоится открытие пленарного заседания форума. В повестке - вопросы по передовым производственным технологиям, цифровой трансформации производства. Участники форума обсудят, какие вызовы и барьеры преодолевает отрасль и какие задачи ставятся перед научно-техническим сообществом, как достичь технологического лидерства и ускоренной цифровой трансформации промышленности за счет технологических проектов, проектов по импортоопережению и достижению технологического суверенитета, реализуемых в контуре НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».



В качестве спикеров в пленарном заседании форума выступят:

Соболев Алексей Алексеевич, заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов»;

Богатырев Владимир Дмитриевич, ректор Самарского университета им. Королёва;

Шамин Андрей Юрьевич, министр промышленности и торговли Самарской области;

Шмотин Юрий Николаевич, заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК»;

Иноземцев Александр Александрович, заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы», управляющий директор – генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель»;

Боровков Алексей Иванович, заместитель председателя управляющего совета НОЦ, Проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Научного центра мирового уровня СПбПУ «Передовые цифровые технологии», Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» и Инжинирингового центра (CompMechLab) СПбПУ;

Михеева Ольга Александровна, советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» – управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Одним из мероприятий форума в форме открытого диалога станет дискуссия «Вопрос академику», которая состоится 5 октября в 13.00 (Московское шоссе, 34, 3 корпус, актовый зал). Открытый диалог организуется для конструктивного взаимодействия ученых, академиков, инженеров и представителей ведущих инновационных промышленных предприятий двигателестроительной отрасли со студентами и молодыми учеными.