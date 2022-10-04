В Самарском университете им. Королева откроется форум по двигателестроению

В среду, 5 октября, стартует всероссийский научно-технический форум по двигателям и энергетическим установкам имени Н.Д. Кузнецова. Он пройдет с 5 по 7 октября на двух площадках: в Самарском университете им. Королёва и ПАО «ОДК-Кузнецов». Основная тема форума - вопросы цифровой трансформации двигателестроения.
5 октября в 10.00 на площадке Самарского университета им. Королёва (ул. Московское шоссе, 34, 3 корпус, актовый зал) состоится открытие пленарного заседания форума. В повестке - вопросы по передовым производственным технологиям, цифровой трансформации производства. Участники форума обсудят, какие вызовы и барьеры преодолевает отрасль и какие задачи ставятся перед научно-техническим сообществом, как достичь технологического лидерства и ускоренной цифровой трансформации промышленности за счет технологических проектов, проектов по импортоопережению и достижению технологического суверенитета, реализуемых в контуре НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».
В качестве спикеров в пленарном заседании форума выступят:
Одним из мероприятий форума в форме открытого диалога станет дискуссия «Вопрос академику», которая состоится 5 октября в 13.00 (Московское шоссе, 34, 3 корпус, актовый зал). Открытый диалог организуется для конструктивного взаимодействия ученых, академиков, инженеров и представителей ведущих инновационных промышленных предприятий двигателестроительной отрасли со студентами и молодыми учеными.