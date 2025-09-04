В Самарском политехе спроектировали архитектурно-ландшафтный комплекс в Октябрьском районе Самары

106

Студенты факультета архитектуры и дизайна Политеха под руководством доцентов кафедры «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Дмитрия Орлова и Натальи Орловой подготовили проект благоустройства территорий в Октябрьском районе Самары. Проект Аллеи архитекторов, проектировщиков, изыскателей был выполнен в рамках курсовой работы студентов по инициативе группы компаний «Промстройпроект».

Проектируемая территория разделена на три тематические зоны: «Путь архитекторов», «Аллея проектировщиков» и «Долина изыскателей». Первый участок – по улице Первомайской (от ул. Молодогвардейской до ул. Лесной). Здесь планируется разместить панно «ТЕКТО», инсталляцию, посвящённую работе проектировщиков и арт-объект «Портал-измеритель». Дополнят зону скамейки в форме угольников.

«Аллея проектировщиков», которая протянется от Первомайской до Невской мимо первого корпуса Политеха, должна стать комфортным местом для отдыха. По задумке политеховцев, на ней могут появиться столики, высокие скамьи с подсветкой и полками для книг, а вся территория будет защищена от осадков круглыми навесами. Также здесь расположатся амфитеатр, скамейки с декоративными элементами в виде циркулей и центральный арт-объект – логотип Политеха из кортеновской стали, вокруг которого будет установлена круглая скамья.

В «Долине изыскателей», которая будет сформирована между первым, восьмым (ул. Молодогвардейская, 244) корпусами университета и зданием, в котором расположена Межрегиональная общественная организация «Союз проектировщиков» (ул. Невская, 3), студенты-архитекторы предложили проложить дорожку «Тернистый путь», установить панно «Фрагментум» – рельеф из бетона и кортеновской стали с текстурированными абстрактными формами, и сделать арочный тоннель «Деформанс» из кортена с подсветкой.

«Зона проектирования, расположенная вокруг зданий Союза проектировщиков и корпусов Политеха, будет благоустроена с учётом нормативных требований, - говорит доцент кафедры «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Дмитрий Орлов. - Обязательными элементами станут качественное мощение, продуманное освещение, а также приведение лестниц в соответствие с нормативами. Все элементы благоустройства и арт-объекты были разработаны полностью нашими студентами. Они определяли общую стилистику и применяемые технологии».

В команде разработчиков – Арсен Батикян, Александра Буравова, Мария Воробьёва, Дарья Данилова, Вероника Должникова, Екатерина Кириченко, Дарья Колесова, Мария Кудряшова, Софья Малькина, Александра Орлова, Виктория Осипова, Кирилл Перевышин, Вера Семёнова, Полина Семёнова. Курировали проект представители Союза проектировщиков.

Фото: пресс-службы Самарского политеха