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В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов

20 февраля 2025 10:51
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В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов

Команда студентов и преподавателей инженерно-технологического факультета Самарского политеха создали устройство, позволяющее исследовать свойства ферритовых материалов в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ). Речь идёт о соединениях оксидов железа, никеля, кобальта и других элементов, которые обладают особыми магнитными и диэлектрическими свойствами. Они используются в СВЧ-технике (аппаратуре беспроводной связи, системах радиолокации и радионавигации, высокочастотных измерительных приборах и т.п.), работающей на высоких уровнях мощности.

- Сверхвысокочастотные системы – это основа всей современной радио- и микроэлектроники, - рассказывает заместитель директора Поволжского дизайн-центра «Бином», кандидат технических наук Александр Нечаев. – Чем выше у устройства частота распространения сигнала, тем больше информации в единицу времени оно способно передать. Интернет, сотовая связь, управляющие и навигационные системы – всё сегодня построено на СВЧ-технологиях.

Устройства на основе СВЧ-ферритов – неотъемлемые элементы высокомощной СВЧ-техники. СВЧ-ферриты производят из порошка оксидов металлов, спекаемых при высоких температурах. В результате получаются изделия, обладающие достаточно высоким удельным электрическим сопротивлением, мало зависимыми от температурных факторов электрофизическими параметрами, такими как диэлектрическая проницаемость, и другими уникальными характеристиками. От оценки качества ферритовых материалов напрямую зависит работоспособность сверхвысокочастотных систем.

Проблема заключается в том, что в настоящее время в Поволжье нет специализированных лабораторий, способных определять электрофизические параметры ферритовых материалов и покрытий. Самарское предприятие, которое изготавливает ферриты, вынуждено отправлять готовые изделия в Санкт-Петербург и ждать результата испытаний не меньше месяца.

Студенты и преподаватели Самарского политеха предложили создать собственное устройство оригинальной конструкции для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов, которое могло бы существенно упростить процедуру. 

Политеховцы подали заявку на конкурс грантов инновационного фонда Самарской области, в рамках которого разработали действующий макет установки. Кроме того, в качестве индустриального партнёра разработчикам удалось привлечь производителя отечественных рефлектометров ООО «ПЛАНАР». При его поддержке была создана программа для автоматической обработки данных измерений электрофизических характеристик СВЧ-ферритов. Уникальность разработки в том, что она позволяет проводить исследования электрофизических параметров как ферритовых материалов, так и диэлектрических материалов в сверхвысоком диапазоне частот. При этом особенности конструкции и алгоритма программы учитывают требования нового ГОСТа по измерению диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь ферритов, вступающего в силу только в 2025 году.

- В настоящее время проект находится на стадии испытаний, - поясняет Александр Нечаев. - Мы создали теоретическую основу системы и проводим практические испытания на различных образцах изделий. Предполагаем завершить эксперименты в течение ближайших полутора месяцев.Это позволит нам уверенно выйти на рынок с готовым решением.

Разработка устройства измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов легла в основу выпускных квалификационных работ Марины Артюх, Владислава Калмыкова, Никиты Лощёнина и Егора Партолина. Эти проекты будут защищаться в июне 2025 года в рамках программы «Стартап как диплом».

 

Фото пресс-службы Самарского политеха.

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