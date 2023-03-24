Я нашел ошибку
Главные новости:
После встречи с коллективом больниц Дмитрий Азаров побывал на месте трагедии в Макеевке, где размещался временный пункт дислокации военнослужащих.
Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив больниц Макеевки за помощь самарским военнослужащим
Работы пройдут при кратковременном отключении холодной воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Специалисты заверяют, что уже к концу текущей недели все будет скомплектовано.
Строительства метро в Самаре: идет завершающий этап монтажа тоннелепроходческого комплекса
Команды - победители отборочных этапов получат путевки в полуфинал, где продемонстрируют свое мастерство в соревновании с командами из других университетов.
В Самарском политехе пройдут отборочные этапы чемпионата «CASE-IN»
Организаторы федерального этапа отметили Самарскую область как регион, в котором предприниматели подали наибольшее количество заявок на участие в региональном этапе премии – более 300.
Три компании Самарской области победили в федеральном финале Национальной премии «Бизнес-успех»
Начало движения 24 марта в 15.00 из Самары.
C 24 марта начинается движение теплоходов типа «Ом» до села Рождествено
На вечере зрители познакомятся с короткометражным документальным фильмом «Верю, надеюсь, люблю» о творческом пути Алексея Солоницына длиною более полувека.
В СОУНБ состоится творческий вечер к 85-летию писателя Алексея Солоницына
Специалисты с осторожностью отзываются о молодильных свойствах продуктов питания, отмечая, что не стоит рассчитывать на немедленный эффект даже от самой полезной пищи.
Эксперты: ряд продуктов, в том числе свекла, способствуют омоложению организма
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.31
-0.65
EUR 83.15
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском политехе пройдут отборочные этапы чемпионата «CASE-IN»

24 марта 2023 15:42
104
Команды - победители отборочных этапов получат путевки в полуфинал, где продемонстрируют свое мастерство в соревновании с командами из других университетов.

5 апреля состоится открытие отборочного этапа XI сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». В этом году соревнования по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов будут посвящены теме «Технологическое лидерство» и пройдут в Самарском политехе.

Студенческая лига станет самой массовой по количеству и географии участников - в ней пройдет более 115 отборочных этапов. На базе вузов студенты объединятся в команды по несколько человек, разработают решения инженерных кейсов по одному из 9 направлений. Отборочные этапы по трем из них – «Проектный инжиниринг», «Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика» - стартуют в Самарском политехе уже 5 апреля. Участникам предстоит решать задачи, подготовленные предприятиями-партнерами – компаниями топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей.

Команды - победители отборочных этапов получат путевки в следующий этап чемпионата – полуфинал, где продемонстрируют свое мастерство в соревновании с молодежными инженерными командами из других университетов. В ходе 9 полуфиналов будут определены команды-финалисты по каждому отраслевому направлению.

Так, направление «Электроэнергетика» курируют две ведущие отраслевые компании – АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и АО «Федеральная сетевая компания – Россети». Системный оператор предложил студентам сгенерировать идеи по развитию российской гидроэнергетики, а кейс «Россетей» связан с объединенной энергосистемой Сибири.Партнером направления «Проектный инжиниринг» выступает компания НИПИГАЗ. Будущие строители и инженеры-проектировщики представят решения, позволяющие устранить технические и экономические барьеры в проектной и строительной деятельности и обеспечивающие эффективность проектирования объектов. А направление «Теплоэнергетика» открыто в этом году по инициативе нового партнера чемпионата «Газпром энергохолдинг». Участникам предстоит определить дефектные участки тепломеханического оборудования, используя современные методы и технологии.

CASE-IN реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», а также с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Организаторами соревнований выступают Фонд «Надежная смена», некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика», сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
24 марта 2023  11:06
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
460
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
24 марта 2023  10:38
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
245
23 марта 2023  13:28
"Людей в беде не бросим!": Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева
2332
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
23 марта 2023  13:23
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
972
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
23 марта 2023  09:31
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
399
Весь список