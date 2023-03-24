В Самарском политехе пройдут отборочные этапы чемпионата «CASE-IN»

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5 апреля состоится открытие отборочного этапа XI сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». В этом году соревнования по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов будут посвящены теме «Технологическое лидерство» и пройдут в Самарском политехе.

Студенческая лига станет самой массовой по количеству и географии участников - в ней пройдет более 115 отборочных этапов. На базе вузов студенты объединятся в команды по несколько человек, разработают решения инженерных кейсов по одному из 9 направлений. Отборочные этапы по трем из них – «Проектный инжиниринг», «Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика» - стартуют в Самарском политехе уже 5 апреля. Участникам предстоит решать задачи, подготовленные предприятиями-партнерами – компаниями топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей.

Команды - победители отборочных этапов получат путевки в следующий этап чемпионата – полуфинал, где продемонстрируют свое мастерство в соревновании с молодежными инженерными командами из других университетов. В ходе 9 полуфиналов будут определены команды-финалисты по каждому отраслевому направлению.

Так, направление «Электроэнергетика» курируют две ведущие отраслевые компании – АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и АО «Федеральная сетевая компания – Россети». Системный оператор предложил студентам сгенерировать идеи по развитию российской гидроэнергетики, а кейс «Россетей» связан с объединенной энергосистемой Сибири.Партнером направления «Проектный инжиниринг» выступает компания НИПИГАЗ. Будущие строители и инженеры-проектировщики представят решения, позволяющие устранить технические и экономические барьеры в проектной и строительной деятельности и обеспечивающие эффективность проектирования объектов. А направление «Теплоэнергетика» открыто в этом году по инициативе нового партнера чемпионата «Газпром энергохолдинг». Участникам предстоит определить дефектные участки тепломеханического оборудования, используя современные методы и технологии.

CASE-IN реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», а также с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Организаторами соревнований выступают Фонд «Надежная смена», некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика», сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ