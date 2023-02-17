В Самарском политехе появилась молодежная казачья сотня

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Она стала одним из подразделений Волжского войскового казачьего общества.

16 февраля на собрании учредительного казачьего круга, прошедшего в Самарском политехе, приняли решение о создании в университете новой студенческой организации – казачьей сотни. В торжественном мероприятии приняли участие представители волжского казачества и руководства вуза, а также студенты.

– Вопросы патриотизма, развития культурных ценностей – основные в Политехе. Русский инженер невозможен без любви к Родине, – отметил проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк. – Феномен казачества становится культурной, нравственной ценностью, элементом современного общества. Казаки Политеха – новая доминанта развития Волжского казачьего войска. Самарский политех не подведет казаков!

Атаманом казачьей сотни Политеха единогласно был избран второкурсник института инженерно-экономического и гуманитарного образования Данила Пичугин, в роду которого по линии отца были запорожские казаки. Он принял казачью присягу и принес клятву верности Отечеству и идеалам Волжского войскового казачьего общества. Затем он рассказал о структуре новой студенческой организации и основных направлениях ее развития, отметив, что главное внимание в работе будет уделено патриотическому воспитанию молодежи, спорту, творческой деятельности.

Напомним, в 2021 году Политех вошел в ассоциацию казачьих вузов.