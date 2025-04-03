В Самарском политехе открылся первый университетский Добро.Центр для поддержки волонтёрских и гражданских инициатив

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Торжественное открытие прошло сегодня, 3 апреля. Политех стал первым вузом в регионе, на базе которого начал действовать центр общественного развития, в котором активисты официально будут заниматься организацией благотворительных мероприятий, сопровождением волонтёрских групп для различных событий.

Вообще, волонтёрский центр «Элемент» существует в университете с 2016 года. Тогда он был открыт как студенческая организация для привлечения и подготовки волонтеров к чемпионату мира по футболу – 2018 в Самаре. В 2020 году работа объединения была перестроена, и «Элемент» стал добровольческим сообществом Самарского политеха. С настоящего момента он действует как Добро.Центр, который занимается развитием социальных и гражданских инициатив, а взамен получает дополнительную поддержку и ресурсы (помещения, спикеров, волонтёров) на собственные проекты. Социальная франшиза Добро.Центров разработана Ассоциацией ДОБРО.РФ, крупнейшим сообществом некоммерческих организаций в стране.

Алина Калита, руководитель Добро.Центра «Элемент»:

–Мы проделали долгий путь от маленького волонтерского сообщества до масштабного центра общественного развития. За годы работы наше объединение успело не раз доказать, что мы лучшие в своей области, у нас самые активные, инициативные, яркие люди. Каждый проект и акция не только помогают окружающим, но и предоставляют участникам новые знания и навыки, которые они могут применить в будущем.

Один из проектов «Элемента» - межрегиональный праздник «ДоброФестиваль», который уже хорошо известен не только в Самаре. Это мероприятие с образовательной и развлекательной программами, цель которого - привлечь большое количество людей к социально-значимым работам. Фестиваль традиционно проходит в октябре в самарском молодёжном центре StrelkaHall.

К слову, сейчас в Самарской области всего 17 Добро.Центров. «Элемент» - единственный, который создан при университете.

Фото: пресс-служба СамГТУ