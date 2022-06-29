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 В Самарском океанариуме открылся Лекторий

29 июня 2022 09:08
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 В Самарском океанариуме открылся Лекторий

 В Самарском океанариуме открылся Лекторий! Это учебный класс для взрослых и детей школьного возраста прямо в Океанариуме!
 Что это будет? Познавательные занятия, где мы будем рассказывать нашим гостям интереснейшую информацию о животном и растительном мире в доходчивой форме – просто о главном! В ходе занятий ребенок не только узнает о самых разных жителях нашей планеты, но и познакомится с ними вживую!


Приглашае.n школьные группы! Интересные уроки, которые понравятся всем. Приходите за новыми знаниями и яркими впечатлениями!
Для записи в лекторий обращайтесь по номеру +7 (846) 254-08-63

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