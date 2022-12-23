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В Самарской области запускается федеральный проект «Мобильный университет»

23 декабря 2022 10:06
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В Самарской области запускается федеральный проект «Мобильный университет»

Проект реализуется при участии Министерства науки и высшего образования России и направлен на обучение и просвещение молодых людей в теме креативных профессий.

В конце 2022 года в Самарской области при участии Министерства науки и высшего образования России запускается некоммерческий образовательный проект — «Мобильный университет». Онлайн-платформа призвана помочь старшеклассникам, студентам колледжей и ВУЗов сориентироваться в новых профессиях и получить базовые навыки работы в креативном секторе.

«Еще 10 лет назад для производства кино были необходимы павильон и профессиональная техника, для записи трека — студия, для производства игр — большая команда и дорогостоящее ПО. Сегодня российские школьники снимают мини-сериалы с миллионами зрителей, участвуют в сверхпопулярных киберспортивных турнирах и онлайн-баттлах, производят и продают по всему миру мобильные игры. Мы видим в креативном секторе лагуну для всех молодых людей, ищущих профессиональной самореализации», — комментирует руководитель «Мобильного университета» Александр Щеряков.

Создатели проекта отмечают, что характерная черта креативных индустрий — низкая точка входа. В отличие от других профессий, креативным индустриям не важен ни возраст, ни образование, ни место проживания, ни стартовый капитал. Цель проекта — познакомить молодых людей из российских регионов с актуальными профессиями, помочь развить необходимые для работы навыки и познакомить с потенциальными работодателями и заказчиками.

«Идея проекта выглядит очень своевременной. Кроме того, нет тех знаний, которые могут не пригодиться или быть лишними – уверена, что даже, если не все ребята свяжут свою профессиональную деятельность с креативной индустрией, информация, навыки, которые они обретут в рамках проекта сослужат им прекрасную службу в любой другой трудовой деятельности. Многосторонне развитая молодежь это надежное будущее нашей стран», — комментирует Людмила Скаковская, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Прямо сейчас учащиеся «Мобильного университета» могут принять участие в запущенных на платформе творческих конкурсах, научиться рисовать мультфильмы, снимать кино на смартфон и создавать другие творческие продукты. Авторы лучших работ получат подарки от партнеров платформы, а также заказы на новые работы.

«Последние 20 лет тема креативного сектора очень активно развивалась. Была идея о том, что автоматизация вытесняет то, что можно назвать рутинными способами действия, но творческие профессии всегда останутся востребованными. Сейчас надо рассказывать и о творческих профессиях, и о том, как активно они будут меняться в ближайшее время в связи с развитием технологий»,говорит Павел Лукша, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, эксперт Сколковского центра развития образования (SEDEC) и основатель инициативы Global Education Futures.

 

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