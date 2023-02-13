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В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели профориентационные беседы со школьниками

13 февраля 2023 11:27
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В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели профориентационные беседы со школьниками

Ребятам рассказали о работе сотрудников органов внутренних дел и преимуществах обучения в вузах системы МВД России.

В рамках профориентационной работы сотрудники МО МВД России «Клявлинский» вместе с представителем общественного совета при территориальном ОВД Валерием Николаевым встретились со старшеклассниками. Заместитель начальника отдела МВД России – руководитель ГРЛС территориального органа Оксана Гусева провела со школьниками доверительный диалог о важности выбора будущей профессии, что особенно актуально сейчас, когда ребята стоят на пороге окончания школы и необходимо определиться в дальнейшем жизненном пути. Подполковник полиции рассказала о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, проинформировала о возможности получить образование в ведомственных учебных заведениях и раздала присутствующим буклеты со всей необходимой информацией о поступлении в вузы МВД России. Председатель общественного совета при территориальном органе Валерий Николаев подчеркнул, что служба в полиции по-прежнему остается очень важной и нужной для нашего общества, хотя и требует большой выдержки и ответственности. Общественник призвал школьников уже сейчас задуматься о своем будущем и не допускать правонарушений.  В мероприятии также принял участие инспектор-кинолог, который рассказал школьникам об особенностях службы в своем подразделении, а служебная собака продемонстрировала отличное выполнение команд, чем очаровала присутствующих ребят.

А сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району провели встречу с учащимися средних и старших классов одной из школ. Юношам и девушкам продемонстрировали видеоролик о преимуществах службы в полиции, гарантиях социальной защиты и возможностях карьерного роста. Сотрудники полиции разъяснили школьникам порядок и условия поступления в учебные заведения МВД России и на службу в органы внутренних дел, перечислили ведомственные вузы, в которые осуществляется набор в этом году, рассказали о требованиях, предъявляемых к кандидатам, а также довели информацию о различных специальностях. В завершение мероприятия гости рассказали об особенностях работы различных подразделений полиции и ответили на все интересующие ребят вопросы.

Главное управление МВД России по Самарской области осуществляет приемную кампанию на 2023 год в учебные организации Министерства внутренних дел России.

Для девушек и юношей до 25 лет с оконченным средним общим или специальным образованием, с хорошим здоровьем и физической подготовкой и желающим связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел свои двери откроют одни из лучших образовательных учреждений системы МВД России:

Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации

Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По вопросам поступления в вузы МВД России можно обратиться в отдел полиции по месту жительства или по телефону 8 (846) 338-59-34.

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