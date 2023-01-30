В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели профориентационные беседы со школьниками

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Будущим выпускникам рассказали о поступлении в вузы МВД России.

В рамках профориентационной работы сотрудники МО МВД России «Похвистневский» вместе с председателем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Вобликовой встретились со старшеклассниками. Специалист профессиональной подготовки ОРЛС старший лейтенант внутренней службы Владимир Королев рассказал школьникам о перспективах и преимуществах службы в органах внутренних дел. Полицейский проинформировал учащихся о поступлении в вузы МВД России, о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам. Особое внимание уделил разъяснению требований, которые предъявляют к кандидатам на службу. Татьяна Вобликова отметила, что сегодня служба в органах внутренних дел неизменно остается важной и почетной профессией, а также является очень престижной для молодежи. Старшеклассники задали интересующие их вопросы, на которые получили подробные и компетентные ответы.

Сотрудники ОМВД России по Безенчукскому району, встретившись со старшеклассниками, подчеркнули, что желающим поступить в вузы системы МВД России необходимо готовиться заранее, так как предъявляемые требования к кандидатам в ведомственных образовательных организациях отличаются от гражданских. Сотрудники ОРЛС разъяснили порядок и условия поступления в учебные заведения МВД России и на службу в органы внутренних дел, а также перечислили список ведомственных вузов, в которые осуществляется набор в текущем году. Выбор специальностей огромен – от судебной экспертизы до безопасности IT-технологий в правоохранительной сфере. Полицейские отметили, что на курсантов распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, проживание в общежитие.

Главное управление МВД России по Самарской области осуществляет приемную кампанию на 2023 год в учебные организации Министерства внутренних дел России.

Для девушек и юношей до 25 лет с оконченным средним общим или специальным образованием, с хорошим здоровьем и физической подготовкой и желающим связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел свои двери откроют одни из лучших образовательных учреждений системы МВД России:

России:

- Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации

- Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова;

- Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина;

- Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По вопросам поступления в вузы МВД России можно обратиться в отдел полиции по месту жительства или по телефону 8 (846) 338-59-34.