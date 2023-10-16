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В Самарской области состоится всероссийский форум “Международная интеграция и карьера в России”

16 октября 2023 12:36
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В Самарской области состоится всероссийский форум “Международная интеграция и карьера в России”

17 октября, во вторник, в 11.00 в Самаре в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова состоится открытие всероссийского форума “Международная интеграция и карьера в России”.

Организаторами форума выступают Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва совместно с Российским обществом “Знание”.

Участие в форуме примут представители работодателей и международных управлений и центров карьеры из региональных российских университетов, иностранные и российские студенты.

Оксана Амелькина, руководитель добровольческого направления “ДоброВо” молодежной лиги студентов ПНИПУ поделится опытом добровольческой деятельности иностранных обучающихся Пермского Политеха по адаптации к трудовой деятельности на разных этапах обучения. Фарход Гофур Угли Эркинов, руководитель центра развития карьеры и молодежного предпринимательства Северо-кавказского федерального университета, представит проект “Карьерная школа иностранных студентов СКФО”.

С лекцией на тему “Кросс-культурные аспекты международной деятельности общественной организации” выступит Дмитрий Хилов, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации “Деловая Россия”.

В рамках форума на площадке университета состоится Фестиваль карьеры, где у каждого студента будет возможность пообщаться с представителями компаний, представляющими самые различные отрасли. Здесь же можно будет получить консультацию от сотрудников управления занятости и карьеры и оперативно заполнить резюме. На Фестиваль приглашены 13 компаний, среди них: “Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики”, “Спутниковые инновационные космические системы”, “ОКБ “Аэрокосмические системы”, Банк ВТБ, “Фармперспектива”, “Самарский резервуарный завод”, “Завод приборных подшипников”, “Полад”, ООО “Риквест-Самара”, “Первая Башенная Компания”, “СМС-Информационные технологии”.

В рамках всероссийского форума состоятся круглые столы, пройдут тематический секции и ярмарки ваканский:

  • Круглый стол “Региональные аспекты интеграции иностранцев в России: опыт, проблемы, перспективы”;
  • Круглый стол “Трудоустройство иностранных студентов на территории России. Проблемы и их преодоление”- в повестке дня – расширение базы практик для студентов;
  • Секция “Карьерный путь иностранного выпускника”, в рамках которой старший преподаватель кафедры основ конструирования машин Самарского университета Венсеслас Осиала Бель Амура из Конго выступит на тему: “Россия – второй дом”;
  • Секция “Всемирный фестиваль молодежи, как стать участником и волонтером”;
  • Секция “Научная карьера иностранного студента и выпускника в России”;
  • Экспресс-собеседование иностранных студентов с представителями российских компаний;
  • Ярмарка работодателей для иностранных студентов;
  • Арт-площадка иностранных студентов.

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