В Самарской области состоится всероссийский форум “Международная интеграция и карьера в России”

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17 октября, во вторник, в 11.00 в Самаре в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова состоится открытие всероссийского форума “Международная интеграция и карьера в России”.

Организаторами форума выступают Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва совместно с Российским обществом “Знание”.

Участие в форуме примут представители работодателей и международных управлений и центров карьеры из региональных российских университетов, иностранные и российские студенты.

Оксана Амелькина, руководитель добровольческого направления “ДоброВо” молодежной лиги студентов ПНИПУ поделится опытом добровольческой деятельности иностранных обучающихся Пермского Политеха по адаптации к трудовой деятельности на разных этапах обучения. Фарход Гофур Угли Эркинов, руководитель центра развития карьеры и молодежного предпринимательства Северо-кавказского федерального университета, представит проект “Карьерная школа иностранных студентов СКФО”.

С лекцией на тему “Кросс-культурные аспекты международной деятельности общественной организации” выступит Дмитрий Хилов, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации “Деловая Россия”.

В рамках форума на площадке университета состоится Фестиваль карьеры, где у каждого студента будет возможность пообщаться с представителями компаний, представляющими самые различные отрасли. Здесь же можно будет получить консультацию от сотрудников управления занятости и карьеры и оперативно заполнить резюме. На Фестиваль приглашены 13 компаний, среди них: “Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики”, “Спутниковые инновационные космические системы”, “ОКБ “Аэрокосмические системы”, Банк ВТБ, “Фармперспектива”, “Самарский резервуарный завод”, “Завод приборных подшипников”, “Полад”, ООО “Риквест-Самара”, “Первая Башенная Компания”, “СМС-Информационные технологии”.

В рамках всероссийского форума состоятся круглые столы, пройдут тематический секции и ярмарки ваканский: