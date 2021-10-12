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В наступившем учебном году в Самарской области снова стартовали проверки организации горячего питания школьников. Комиссии, осуществляющие родительский контроль, были сформированы еще в 2020 г. во всех общеобразовательных учреждениях губернии. Войти в их состав может каждый родитель и законный представитель ребенка.

Для этого нужно обратиться к директору учреждения. В минувшем учебном году в выездных проверках школьных столовых участвовало почти 2,5 тысячи человек.

В Тольятти инспекции проходят еженедельно по специальному графику, который формирует Окружное родительское собрание вместе с городским департаментом образования. На этой неделе проверки прошли в тольяттинских гимназии №48 и школе №46, сообщает Волга Ньюс.

"Родители могли попробовать завтрак, поговорить с учащимися и убедиться, что блюда им подходят. Если возникают вопросы по поводу качества питания, родители всегда могут обратиться в школу или департамент образования. Мы реагируем на каждый сигнал и вместе с комбинатом школьного питания проверяем все факты. В ходе нашего "рейда" замечаний не было ни к качеству блюд, ни к организации работы столовых", - отметила заместитель руководителя департамента образования Елена Павлова.

Комиссиями по родительскому контролю уже накоплен опыт в сфере организации проверок. Так, их представители традиционно обращают внимание не только на вкус и температуру еды. Они предварительно составляют чек-листы, в которые включены в том числе соблюдение детьми правил личной гигиены и созданные для этого условия (наличие раковины, воды, мыла, туалетных принадлежностей), санитарное состояние столовых, наличие чистой спецодежды у сотрудников пищеблока.

По словам члена Областного родительского собрания Дмитрия Кобзева, качество школьного питания - всегда "горячая" тема для родителей. "Учебные заведения нашего региона и ранее предоставляли возможность ознакомиться с меню и попробовать блюда. Радует, что сейчас родительский контроль за питанием детей стал широко распространенным", - отметил он.

Президент России Владимир Путин отвел российским регионам три года на организацию бесплатного питания для всех младших школьников. Подчеркнем, что в Самарской области благодаря решению губернатора Дмитрия Азарова задача полностью была выполнена уже в 2020 г. со значительным опережением срока.

"Учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием в зависимости от режима обучения. В первую смену бесплатным горячим завтраком, во вторую смену - обедом", - напомнил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Он подчеркнул, что школьники с 1 по 4 класс питаются на безвозмездной основе. Финансирование осуществляется из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Глава регионального ведомства также добавил, что в министерстве образования и науки Самарской области работает "горячая линия" по вопросам организации горячего питания школьников: 8 (846) 333-64-14.