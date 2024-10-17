В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных

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Состоялась Областная социальная акция «Творить добро так легко!» в рамках проекта «Союз Доброцентров», реализуемого АНО «Центр информационного развития «Генезис» при поддержке Фонда президентских грантов.

Акция посвящена чествованию педагогов и обучающихся Самарской области отличившихся на поприще профилактики жестокого обращения с животными. На акции присутствовали более двухсот человек из Самары, Тольятти, Жигулёвска, Сызрани и муниципальных районов.

Центральным событием акции стало награждение отличившихся в деле воспитания гуманного отношения к животным и помощи приютам для животных педагогов и волонтёрских объединений – Доброцентров. Девять педагогов и девять Доброцентров получили дипломы от проекта, самым результативным из которых были вручены награда «Котофей» и переходящий Почетный Вымпел.

Уникальная награда «Котофей» впервые была вручена в 2022 году в рамках проекта «Доброшефство», также получившего грант Президента РФ на свою реализацию. Впервые вручался Почетный Вымпел для ученических и студенческих Доброцентров. Обе награды присуждаются по результатам предыдущего учебного года в трёх номинациях: «За значительный вклад в профилактику жестокого обращения с животными», «За значительный вклад в организацию материальной помощи приютам для животных», «За значительный вклад в организацию волонтерский помощи приютам для животных».

В этом году награду «Котофей» получили Воронцова С.В., СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский; Крайнюкова М.С., СОШ с. Пестравка м.р. Пестравский; Маленок М.А., Школа № 89 г.о. Самара. Переходящие Почетные вымпелы торжественно вручены Доброцентрам Школа № 72 г.о. Самара; Школа № 74 г.о. Тольятти; Школа № 47 г.о. Тольятти.

Были награждены школьники и студенты СПО – призеры Областного творческого конкурса «Дети про животных, дети для животных».

Награждение проходило в зале Центра социализации молодежи и сопровождалось концертными номерами, подготовленными студентами Самарского областного училища культуры и искусств.

Фото: АНО «Центр информационного развития «Генезис».