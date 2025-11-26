Я нашел ошибку
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
В Самарской области школьники из сельского агротехкласса — победители форума «Волжский импульс»

26 ноября 2025 10:34
151
В Самарской области школьники из сельского агротехкласса — победители форума «Волжский импульс»

Направлению «Карьера в АПК», собравшему старшеклассников из сельских агроклассов, студентов СамГАУ и молодых специалистов агропромышленного комплекса, было уделено большое внимание на карьерном форуме «Волжский импульс». Событие прошло в Самаре для молодых специалистов, стремящихся к профессиональному росту.

Форум предоставил молодым талантам уникальную возможность проявить себя, развить профессиональные навыки и предложить инновационные решения для аграрной отрасли. Участники трека «Карьера в АПК» на площадке Самарского государственного аграрного университета в командах работали над актуальными кейсами. Работающая молодёжь разрабатывала проект в сфере агротуризма, студенты занимались развитием сельских территорий, а школьники работали над профориентационным медиапроектом.

«В целом весь наш трек «Карьера в АПК» направлен на разработку идей, касающихся привлечения молодежи в сельскохозяйственную отрасль», – рассказал молодежный министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Березин.

Кульминацией мероприятия стала успешная защита проектов. Проект «Агромолодёжный контент: привлечение школьников в АПК» воспитанников агротехнологического класса школы села Новое Ганькино Исаклинского района получил высокую оценку жюри и стал одним из победителей форума.

В Самарской области агротехклассы, реализуемые в рамках проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», доказали свою эффективность. Они не только знакомят учащихся с агротехнологиями, но и воспитывают активных и инициативных специалистов, готовых вносить изменения в отрасль.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание привлечению молодых специалистов в АПК. По его инициативе дважды повышались стимулирующие выплаты для молодых специалистов на селе, а также формируется совет молодых специалистов отрасли. «Это будет не просто совещательный орган, а действенный механизм, площадка, где каждый сможет вносить свой вклад в формирование новых программ развития. Наша цель — стопроцентная укомплектованность предприятий АПК квалифицированными кадрами», — отметил глава региона.

Участие школьников из агроклассов в форумах и кейс-чемпионатах — это не просто знакомство с профессией, а реальное вовлечение в отрасль, способствующее формированию устойчивого интереса к агропромышленному сектору и достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

