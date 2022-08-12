в Самарской области подводят предварительные итоги приемной кампании в вузы региона

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В регионе на бюджетную форму обучения вели прием 16 вузов, общее количество бюджетных мест 12 449 (бакалавриат, специалитет, магистратура).

По предварительным итогам приемной кампании в вузах региона отмечают ряд позитивных тенденций: ежегодное увеличение количества бюджетных мест, расширение направлений обучения и растущий интерес к вузам Самарской области со стороны абитуриентов из других регионов России.

Правительством Самарской области инициируются стимулирующие мероприятия для поступления выпускников Самарской области в вузы и ссузы нашего региона. Одним из таких инструментов стала единовременная денежная выплата в 10 тысяч рублей, которая впервые была введена на территории региона в прошлом году. Тогда выплату получили свыше 12 тысяч первокурсников. Специалисты отметили, что доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, по итогам 2021 года стала минимальной за последние пять лет. Решением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова практику стимулирующих выплат было решено продолжить и в этом году. Согласно подписанному в июне постановлению, выплата также будет проводиться и в последующие два года.

«Приемная кампания в Университете сервиса продолжается, однако уже сейчас можно подвести некоторые итоги. Анализируя данные абитуриентов, университет делает вывод о том, что больше молодых людей с высоким средним баллом по ЕГЭ стали оставаться в Самарской области для получения высшего образования. Также несколько расширилась география абитуриентов, подававших в этом году заявления в Университет сервиса. К нам поступали заявления из Санкт-Петербурга, Москвы, Башкартостана, Татарстана, Пензенской области», – отметила ректор Университета сервиса Любовь Выборнова.

В Самарском государственном институте культуры (СГИК) по итогам приемной кампании также отметили расширение географии заявлений. В СГИК было подано более 2000 заявлений от абитуриентов из 25 регионов России, а также из Казахстана, Киргизии, Донецкой народной республики, Латвии и Египта.

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по итогам приемной кампании назвали самые востребованные специальности, это: «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», «Лечебное дело».

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва (Самарский университет) и Поволжском государственном университете сервиса также отметили наибольшую популярность IТ-сферы среди абитуриентов. Также наибольшим спросом у абитуриентов Самарского университета пользовались такие направления обучения, как филология, юриспруденция и социология. В Поволжском государственном университете сервиса высокий конкурс был по направлениям «Дизайн» и «Туризм». Девять человек на бюджетное место – такой конкурс в СГИК был на образовательной программе «Актерское искусство». Серьезная конкуренция была и у абитуриентов, которые поступали на направления «Музыкальное искусство эстрады» и «Инструменты эстрадного оркестра». Среди поступающих была Милана Жарехина, финалистка детского «Евровидения».

«В 2022 году, как и годом ранее, мы видим сохранение определенной тенденции – наш университет выбирают медалисты и победители олимпиад. Из 2322 студентов, зачисленных на программы бакалавриата и специалитета, 516 завершили обучение с отличием! 12 человек – победителей и призеров олимпиад – приняты без вступительных испытаний», – отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

По словам ректора Самарского государственного института культуры Ольги Наумовой, среди абитуриентов 2022 года – 4 обладателя 100-бальных результатов по ЕГЭ. К слову, такое количество абитуриентов – обладателей абсолютных результатов – поступает в единственный в регионе творческий вуз впервые. Ольга Наумова отмечает и дополнительные возможности, которые появились, благодаря суперсервису Госуслуг «Поступление в вуз онлайн»: значительно увеличилось количество абитуриентов и расширилась география поступающих.

В Минобрнауки РФ напомнили, что университеты еще смогут объявить дополнительный набор. Это произойдет, если после основного этапа зачисления в вузе останутся бюджетные места.