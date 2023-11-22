В Самарской области более 9600 обучающихся посетили выставку-тестирование - «Лаборатория будущего»

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В 2023 году более 9600 обучающихся 6-11 классов школ Самарской области посетили квестовую мультимедийную выставку-тестирование «Лаборатория будущего» в рамках проекта «Билет в будущее» в Историческом парке «Россия — Моя история».

Особое внимание было уделено профориентационным мероприятиям для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Всего 314 ребят из 8 школ-интернатов города и области смогли погрузиться в мир профессий.



Выставка «Лаборатория будущего» состоит из увлекательных интерактивных квестов, пройдя которые каждый из участников знакомится более чем с 40 профессиональными отраслями и более чем с 400 профессиями. Это дает возможность школьникам сформировать для себя ясный образ будущей специальности.

На выставке представлены такие отрасли, как: здоровая, комфортная, умная, безопасная, индустриальная, социальная, деловая, креативная и аграрная среды. В них содержится информация о более 90 % профессий, востребованных в России.

Профориентационная выставка «Лаборатория будущего» посредством игровых и интерактивных методик позволяет выявить профессиональные навыки и таланты школьников, способствует высокой профессиональной мотивации.

«Лаборатория будущего» завершилась, но для учащихся в рамках проекта «Билет в будущее» продолжаются профессиональные пробы в более 50 колледжах и ВУЗах региона. Школьники в сопровождении педагогов-навигаторов знакомятся с профессиями на практике, что позволяет проверить правильность выбранной профессиональной траектории.

Региональный оператор проекта «Билет в будущее» в Самарской области — Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области

Вот такие отзывы о проекте дают сами участники и педагоги:



«Учащиеся 7 а, 11а, 11в посетили выставку «Лаборатория будущего», где каждый принял участие в строительстве «Города будущего», где была создана благоприятная среда для жизни. Было учтено всё: комфорт, транспорт, здоровье, наука, нанотехнологии, социальная среда. Как это создаётся? Легко, когда человек выбирает профессию по душе! Спасибо проекту «Билет в будущее», который помогает ребятам познать свои таланты и возможности!!!» - поделилась педагог-навигатор Наталья Деменкова школы № 7 г.о. Самары.