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В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой

4 октября 2023 12:48
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В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой

В Историческом парке «Россия – Моя история» 6 октября в 12:00 состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой «Теория красоты или объединяющая нить».

Творчество Дины Ковалевой хорошо известно в Самаре и за ее пределами - работы художника находятся в музеях, частных коллекциях Австрии, Великобритании, России, Японии, Армении и других стран. Ковалева Дина участник многочисленных международных, всероссийских, зональных и областных выставок, симпозиумов, пленэров, является членом Всероссийской творческой Общественной организации «Союз Художников России», членом Евразийского Художественного Союза Eurasian Art Union.

Ковалева Дина - яркий представитель современного искусства гобелена. Её творческий почерк очень индивидуален и всегда узнаваем. Основные темы – как в живописи, так и в гобелене - натюрморт, цветы, портрет, фантазии

Последние несколько лет Ковалева Дина работает не только как художник изобразительного и декоративно-прикладного искусства, но и как художник-декоратор, разрабатывая дизайн-проекты частных интерьеров.

Название выставки затрагивает глубокую и вечную тему. Задумываясь о вечном можно сказать, что тема любви и красоты это, пожалуй, одна из самых вечных тем.. Очень хочется, чтобы посетители прочувствовали связи межу ними и красотой окружающего нас мира и унесли в сердцах и мыслях любовь.

Вход бесплатный

6+

Теги: Мероприятия

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