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В Самаре подведены итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена»

23 декабря 2021 19:12
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66 учащихся школ и ссузов региона стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Сегодня в историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Всероссийского конкурса «Большая перемена» и поздравлению победителей от Самарской области. 

Конкурс «Большая перемена» проводится в рамках Президентской платформы «Россия - страна возможностей». Наш регион в этом году стал лидером в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных участников: участие в конкурсе на дистанционном этапе приняли более 60 тысяч учащихся образовательных учреждений Самарской области. 

«Президентская платформа «Россия - страна возможностей» объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. «Большая перемена» -  конкурс не только самый масштабный в современной России, но и крупнейшее сообщество детей, педагогов и родителей. Мы гордимся тем, что в нашей губернии все больше становится ребят, которые готовы проявлять свои таланты, умеют принимать решения и делать осознанный выбор. По сравнению с прошлым годом количество участников дистанционных этапов конкурса выросло в два раза», - подчеркнул, приветствуя победителей, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Учащиеся 5-7 классов, 8-10 классов, студенты 1-3 курсов учреждений среднего профессионального образования проходили конкурсные испытания: тесты для выбора направления конкурса (в 2021 году – 12 направлений), готовили самопрезентацию, работали над проектами в команде и лично, решали кейсовые задания от организаторов. 

Участники из категории школьников 5-7 классов, которые успешно справились с дистанционными заданиями, отправились на финал конкурса, который состоялся в июле в Международном детском центре «Артек». Пятеро стали победителями и выиграли почетный приз – «Путешествие мечты» по маршруту «Владивосток-Москва», которое состоялось с 21 по 30 сентября 2021 года.

В полуфинальных состязаниях для школьников 9-11 классов по Приволжскому федеральному округу в сентябре в Казани приняли участие 120 школьников из нашего региона.  В финале, который прошел в МДЦ «Артек» в рамках смены «Россия начинается с меня!» в ноябре, победителями стали 18 человек: 6 учащихся 11 классов выиграли по 1 миллиону рублей, 12 учащихся 9-10 классов выиграли по 200 тысяч рублей.

24 студента учреждений СПО в сентябре участвовали в полуфинале конкурса в Пензе. «Студенческий» финал проходил в Нижнем Новгороде в ноябре. Четыре участника из Самарской области стали победителями: 1 учащийся 4 курса выиграл 1 миллион рублей, 3 учащихся 2-3 курса выиграли по 200 тысяч рублей. 

Две школы из Самарской области вошли в ТОП-30 школ «Большой перемены» и выиграли по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Педагоги-наставники победителей финального этапа конкурса премировались участием в образовательной программе с последующим получением удостоверения о повышении квалификации, а также денежными премиями.

 «Эксперты и организаторы отметили, что уровень ребят нашего региона просто необыкновенный. Мы к этому конкурсу серьезно готовились, с ребятами была выстроена целая система работы, проведена большая подготовка. Умение настроиться, умение выстроить команду, представить брендбук самарской команды - это все тоже очень важные вещи. Поэтому и такой результат - в десятке лучших регионов», - отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Всех финалистов, включая победителей заключительного этапа, получивших денежные призы конкурса, отметили благодарственными письмами министерства образования и науки Самарской области, а также памятными подарками.

 

Фото:   правительство СО

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