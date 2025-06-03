В Самаре вручили 50 стипендий одаренным детям и талантливой молодежи

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2 июня в самарском театре «Мастерская» вручили стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи - школьникам, студентам, воспитанникам учреждений культуры, физической культуры и спорта.

В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова, председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев, директор Самарского художественного музея, член Общественной палаты городского округа Самара Алла Шахматова и мастер спорта России международного класса, участник Олимпийских игр 2020 года в Токио Александр Кудашев.

Размер стипендии одаренным детям и талантливой молодежи составляет 7 500 рублей и устанавливается на один календарный год.

В этом году, напомним, стипендии назначены 50 одаренным детям и представителям молодежи.

Полный список обладателей стипендий опубликован на сайте администрации Самары https://www.samadm.ru/media/news/54421/