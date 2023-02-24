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В Самаре у каждого второго отца-медалиста ребенок оканчивает школу с медалью

24 февраля 2023 10:53
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В Самаре у каждого второго отца-медалиста ребенок оканчивает школу с медалью

Чем лучше учились родители, тем лучше учатся их дети. Причем школьные оценки детей больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей: о том, что ребенок имеет знак отличия «За особые успехи в учении», сообщили 55% пап и 45% мам, закончивших в свое время школу с золотой или серебряной медалью. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители выпускников из Самары.

У детей, чьи отцы когда-то окончили школу с золотой или серебряной медалью, есть неплохие шансы на такой же высокий результат: о том, что их ребенок имеет медаль «За особые успехи в учении», сообщили 55% пап-медалистов. У 44% отцов, которые учились в основном на «отлично», дети оканчивают школу с тем же результатом. Преимущественно на четверки окончили школу дети 65% пап-хорошистов. А вот отцы-троечники чаще сообщали, что дочери и сыновья превзошли их успехи и окончили школу на четверки (43%).

У матерей, закончивших школу с медалью, дети тоже нередко вырастают медалистами: о таком результате сообщили 45% женщин. 4 из 10 жительниц города, которые учились в основном на пятерки, сумели воспитать отличников и из своих детей. Большинство мам-хорошисток (62%) сообщило, что в аттестатах их детей — в основном четверки. Женщины, в чьих аттестатах больше троек, чаще всего говорили, что их сын или дочь окончили школу с теми же оценками (54%).

Время проведения: 1—20 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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