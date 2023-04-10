Я нашел ошибку
Главные новости:
ЕС может принять 11-й пакет санкций уже в апреле
«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ
«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
В Самаре состоялся проект о профилактике игровой и интернет-зависимости у детей
В Самаре состоялся проект о профилактике игровой и интернет-зависимости у детей
Почти у каждого второго самарца есть друзья на работе
Почти у каждого второго самарца есть друзья на работе
Названы главные опасности при поджоге сухой травы
Названы главные опасности при поджоге сухой травы
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева
Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами.
Москва в мировом рейтинге Forbes заняла шестое место по числу проживающих миллиардеров
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялся проект о профилактике игровой и интернет-зависимости у детей

10 апреля 2023 09:34
81
В Самаре состоялся проект о профилактике игровой и интернет-зависимости у детей

В 2023 году в период весенних каникул организация СРОО РЛТ "Ярче" реализовала проект "Вне игры" по комплексной профилактике интернет зависимости у детей от 8 до 14 лет, на средства выделенные министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Проект оказался настолько успешным, что при комплексной программе рассчитанной на 80 подростков,  количество участников превысило заявленное число.

    Цель проекта заключалась в том, чтобы предотвратить развитие игровой и интернет-зависимости у детей, а также сформировать положительные ценностные установки и создать условия для развития и социализации детей. Задачи, поставленные перед организаторами проекта, были выполнены на высоком уровне.

   В рамках проекта были проведены различные мероприятия, направленные на повышение осознанности родителей и детей о вреде слишком длительного пребывания в интернете. Были организованы лекции и тренинги, на которых специалисты-психологи делились своим опытом и знаниями по данной теме.

     Также были проведены различные игры и конкурсы, направленные на развитие социальных навыков и коммуникации между участниками проекта, а также тематические встречи направленные на формирование и закрепление семейных ценностей. Организаторы проекта заботливо продумали план мероприятий и предоставили всем участникам замечательную возможность заняться интересными и полезными делами в течение каникул.

В результате проекта "Вне игры" было достигнуто значительное улучшение качества жизни участников, повышение осознанности родителей и детей о проблеме интернет-зависимости, а также развитие социальных навыков и коммуникации у детей.

В итоге проект «Вне игры» стал успешным опытом профилактики игровой и интернет-зависимости у детей. Большая работа была проделана за короткий период времени, но результаты оказались очень положительными. Дети получили знания и навыки, которые могут помочь им в дальнейшей жизни, а родители  получили дополнительные инструменты для предотвращения возможных проблем.


 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
10 апреля 2023  09:46
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
67
Руководитель региона отметил, что на фоне происходящих событий особое значение приобретает работа, которая проводится в рамках оргкомитета «Победа».
7 апреля 2023  20:50
Помощь ветеранам, участникам СВО и их семьям, сохранение исторической памяти: Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета "Победа"
3011
6 апреля врегионе началось двухдневное расширенное выездное совещание с участием глав муниципалитетов и министров областного Правительства.
7 апреля 2023  18:18
Самарская область удерживает лидерские позиции в реализации нацпроектов и выполнении госпрограмм
784
Глава региона отметил, что сегодня, когда наши солдаты сражаются против неонацистов в ходе СВО, День Победы приобретает особый смысл.
7 апреля 2023  15:49
Дмитрий Азаров: "Сегодня уроки истории – это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах"
788
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
7 апреля 2023  13:11
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
651
Весь список