В Самаре состоялся проект о профилактике игровой и интернет-зависимости у детей

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В 2023 году в период весенних каникул организация СРОО РЛТ "Ярче" реализовала проект "Вне игры" по комплексной профилактике интернет зависимости у детей от 8 до 14 лет, на средства выделенные министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Проект оказался настолько успешным, что при комплексной программе рассчитанной на 80 подростков, количество участников превысило заявленное число.

Цель проекта заключалась в том, чтобы предотвратить развитие игровой и интернет-зависимости у детей, а также сформировать положительные ценностные установки и создать условия для развития и социализации детей. Задачи, поставленные перед организаторами проекта, были выполнены на высоком уровне.

В рамках проекта были проведены различные мероприятия, направленные на повышение осознанности родителей и детей о вреде слишком длительного пребывания в интернете. Были организованы лекции и тренинги, на которых специалисты-психологи делились своим опытом и знаниями по данной теме.

Также были проведены различные игры и конкурсы, направленные на развитие социальных навыков и коммуникации между участниками проекта, а также тематические встречи направленные на формирование и закрепление семейных ценностей. Организаторы проекта заботливо продумали план мероприятий и предоставили всем участникам замечательную возможность заняться интересными и полезными делами в течение каникул.

В результате проекта "Вне игры" было достигнуто значительное улучшение качества жизни участников, повышение осознанности родителей и детей о проблеме интернет-зависимости, а также развитие социальных навыков и коммуникации у детей.

В итоге проект «Вне игры» стал успешным опытом профилактики игровой и интернет-зависимости у детей. Большая работа была проделана за короткий период времени, но результаты оказались очень положительными. Дети получили знания и навыки, которые могут помочь им в дальнейшей жизни, а родители получили дополнительные инструменты для предотвращения возможных проблем.



