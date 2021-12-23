В Самаре состоится открытие нового исследовательского центра "Умный город и транспорт"

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В пятницу, 24 декабря, в 14:00, состоится открытие нового исследовательского центра "Умный город и транспорт" Самарского университета им. Королёва.

Центр займется созданием систем искусственного интеллекта, которые найдут свое применение в экосистеме города. Так, в рамках исследований в области транспорта ученые Центра будут осуществлять сбор и обработку всей открытой информации об участниках дорожного движения (с использованием видеокамер и других источников данных) для создания интеллектуальной системы управления движением. Это позволит повысить транспортную безопасность на дорогах.

Анализ "больших данных" в области медицины позволит ученым предложить алгоритмы, на основе которых можно будет предложить конкретные превентивные меры для предупреждения заболеваний и продления здорового образа жизни.

Также в рамках презентации Центра состоится подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО "РЖД" и Самарским университетом им. Королёва в сфере реализации и внедрения инновационных разработок.