В Самаре состоится лекция руководителя Центра экономической истории РАН Виктора Кондрашина

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15 марта в 19.00 в Большом зале Дома Офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова (г.Самара, ул.Шостаковича, 7) состоится лекция доктора исторических наук, руководителя Центра экономической истории РАН Виктора Кондрашина. Тема лекции – «Мифологизация «голодомора» в современной Украине». Мероприятие пройдёт в рамках Второго сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.

Фестиваль «Путь к Победе» – совместный проект Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества «Запасная столица», который реализуется на территории Самарской области второй год. В Самарской области уделяется большое внимание патриотической работе, и фестиваль «Путь к Победе» является актуальным форматом взаимодействия с обществом для правильного понимания и оценки происходящих сегодня международных событий.

Виктор Кондрашин – крупнейший современный специалист с мировым именем по истории российского крестьянства в XX веке и голода 1932-1933 годов в СССР. Автор более трёхсот публикаций, в том числе изданных в Канаде, Японии, Германии, Украине, Италии, Франции и других странах. С 1996 года по темам своих научных исследований выступал с докладами и лекциями на международных конференциях. Виктор Кондрашин ведет активную борьбу с попытками фальсификации и мифологизации истории. Неоднократно участвовал в публичных диспутах с идеологами современного украинского мифа о «голодоморе» как направленном геноциде украинского народа.

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