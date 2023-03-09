в Самаре против фото- и видеосъемки на уроках — каждый второй родитель и 8 из 10 учителей

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Запрет фото- и видеосъемки на уроках, предлагаемый профильным комитетом Госдумы, одобряют 50% родителей школьников и 83% учителей. При этом возможными негативными последствиями закона родительская общественность озабочена чаще, чем педагоги. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители и учителя из города.