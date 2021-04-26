В Самаре прошло первое масштабное очное мероприятие НОЦ «Инженерия будущего» в 2021 году

125

20-24 апреля в Самаре прошло первое масштабное очное мероприятие научно-образовательного центра «Инженерия будущего» в 2021 году. Стратегическая сессия неслучайно носила название «Мост в будущее» - именно так метафорично назвал НОЦ инициатор его создания - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2020 году участникам НОЦ, как и всем, пришлось осваивать онлайн-формат работы и надо сказать, сложностей с этим почти не было. Все быстро адаптировались к многочасовым зумам и успешно сгенерили содержание программы деятельности, которая принесла «Инженерии будущего» статус мирового уровня. В одно это предложение умещаются сотни часов интенсивной работы, бессонный ночей, жарких дискуссий, волнений, провалов и открытий, которыми был так насыщен 2020 год. Теперь новый этап - нужно было детально проработать дорожную карту, где расписана последовательность конкретных шагов по реализации проектов программы. К счастью, в этот раз участникам удалось встретиться в живую. Многие гости говорили, как важно было наконец-то посмотреть в глаза коллегам, с которыми так долго и продуктивно общались по видео связи.

130 участников проектных комитетов НОЦ оставили свои обычные дела, чтобы собраться вместе. Многим для этого пришлось совершить поездку в Самару из Тамбова, Ульяновска, Пензы, Ижевска, Саранска, Астрахани и Санкт-Петербурга. Ведь «Инженерия будущего» - межрегиональный центр, объединивший вузы и предприятия более десяти регионов. Ещё около ста участников работали с коллегами в удаленном формате.

За время работы сессии своими мыслями с научными командами поделились эксперты ГК «Ростех», ГК «Роскосмоса», холдинга «Швабе», «ОДК», корпорации «Росхимзащита», «Академии Роскосмоса», МШУ СКОЛКОВО, представители федеральных и региональных властей и институтов развития.

Из выступлений индустриальных партнёров участники стратегической сессии узнали о перспективах развития технологического бизнеса компаний по направлениям программы деятельности НОЦ, о том, как индустриальные партнёры видят технологическое развитие своих бизнесов и потенциальные пути взаимодействия с участниками НОЦ.

Работа шла в одиннадцати комитетах и на общих пленарных заседаниях, где ведущий сессии Федор Александров объяснял командам, как следует выстраивать взаимоотношения с индустриальным партнёром: «В словосочетании «индустриальный партнёр» главное слово - «партнёр».

Не клиент. Не заказчик. Именно партнёр, с которым у вас общее видение совместного будущего, понимание больных точек и потребностей друг друга. Выполнять отдельные заказы - прошлый век. Университетам и научным организациям нужно перестраиваться.

Но меняться – не значит отказаться от своего. Достаточно адаптировать свои заделы под новые области задач конкретного партнёра».

Все пять дней стратегический сессии были наполнены творческой работой, общением, яркими идеями и продуктивным сотрудничеством.

Именно такого настроя и ждали от участников организаторы - команда Института регионального развития- управляющей компании «Инженерии будущего».

«Для нас критически важно не подвести нашего Председателя наблюдательного совета НОЦ, Губернатора Самарской области. Он не только стал инициатором создания Центра, но и лично участвует во многих мероприятиях и всегда погружён во все нюансы работы. Дмитрий Игоревич Азаров защищал проект перед советом НОЦ и право «Инженерии будущего» на мировой статус - во многом его заслуга. Ежегодно Совет НОЦ будет пересматривать состав участников, исключая самый слабый центр. Нам необходимо не просто не попасть «на вылет», но сохранить статус сильного НОЦ и постоянно подтверждать мировой уровень его деятельности. Именно поэтому было нужно детально разработать дорожную карту и как можно быстрее начать по ней работать!» - сказала советник Губернатора Самарской области, генеральный директор ИРР- управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.

Разработанная на стратегический сессии дорожная карта показывает какие результаты и какие конкретные продукты, можно будет увидеть и оценить совсем скоро!

Десятки отзывов о совместной работе и ее результатах появятся в телеграм-канале #EngineTheFuture в ближайшие дни!