Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новосибирске завершился чемпионат России по фехтованию. На нем блестяще выступили спортсмены Самарской области.
На ЧР по фехтованию у самарских спортсменов - 6 медалей
Голосование продлится по 30 мая включительно.
В регионе стартовало голосование за объекты благоустройства
В Москве на выставке пропало кольцо с бриллиантом
В Москве на выставке пропало кольцо с бриллиантом
Россияне назвали желаемый доход для достойной жизни
Россияне назвали желаемый доход для достойной жизни
В Октябрьском районе Самары могут появиться 250-метровые высотки
В Октябрьском районе Самары могут появиться 250-метровые высотки
Управляющему ресторану Фарфор в Самаре, где отравились посетители, вынесен приговор
Управляющему рестораном «Фарфор» в Самаре, где отравились посетители, вынесен приговор
Онищенко выступил против увеличения отпусков для российских туристов
Онищенко выступил против увеличения отпусков для российских туристов
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.09
-1.33
EUR 90.47
-1.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошло первое масштабное очное мероприятие НОЦ «Инженерия будущего» в 2021 году

26 апреля 2021 12:14
125
В Самаре прошло первое масштабное очное мероприятие НОЦ Инженерия будущего в 2021 году

20-24 апреля в Самаре прошло первое масштабное очное мероприятие научно-образовательного центра «Инженерия будущего» в 2021 году. Стратегическая сессия неслучайно носила название «Мост в будущее» - именно так метафорично назвал НОЦ инициатор его создания - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2020 году участникам НОЦ, как и всем, пришлось осваивать онлайн-формат работы и надо сказать, сложностей с этим почти не было. Все быстро адаптировались к многочасовым зумам и успешно сгенерили содержание программы деятельности, которая принесла «Инженерии будущего» статус мирового уровня. В одно это предложение умещаются сотни часов интенсивной работы, бессонный ночей, жарких дискуссий, волнений, провалов и открытий, которыми был так насыщен 2020 год. Теперь новый этап - нужно было детально проработать дорожную карту, где расписана последовательность конкретных шагов по реализации проектов программы. К счастью, в этот раз участникам удалось встретиться в живую. Многие гости говорили, как важно было наконец-то посмотреть в глаза коллегам, с которыми так долго и продуктивно общались по видео связи. 

130 участников проектных комитетов НОЦ оставили свои обычные дела, чтобы собраться вместе. Многим для этого пришлось совершить поездку в Самару из Тамбова, Ульяновска, Пензы, Ижевска, Саранска, Астрахани и Санкт-Петербурга. Ведь «Инженерия будущего» - межрегиональный центр, объединивший вузы и предприятия более десяти регионов. Ещё около ста участников работали с коллегами в удаленном формате. 

За время работы сессии своими мыслями с научными командами поделились эксперты ГК «Ростех», ГК «Роскосмоса», холдинга «Швабе», «ОДК», корпорации «Росхимзащита», «Академии Роскосмоса», МШУ СКОЛКОВО, представители федеральных и региональных властей и институтов развития. 

Из выступлений индустриальных партнёров участники стратегической сессии узнали о перспективах развития технологического бизнеса компаний по направлениям программы деятельности НОЦ, о том, как индустриальные партнёры видят технологическое развитие своих бизнесов и потенциальные пути взаимодействия с участниками НОЦ. 

Работа шла в одиннадцати комитетах и на общих пленарных заседаниях, где ведущий сессии Федор Александров объяснял командам, как следует выстраивать взаимоотношения с индустриальным партнёром: «В словосочетании «индустриальный партнёр» главное слово - «партнёр».

Не клиент. Не заказчик. Именно партнёр, с которым у вас общее видение совместного будущего, понимание больных точек и потребностей друг друга. Выполнять отдельные заказы - прошлый век. Университетам и научным организациям нужно перестраиваться. 

Но меняться – не значит отказаться от своего. Достаточно адаптировать свои заделы под новые области задач конкретного партнёра». 

Все пять дней стратегический сессии были наполнены творческой работой, общением, яркими идеями и продуктивным сотрудничеством.

Именно такого настроя и ждали от участников организаторы - команда Института регионального развития- управляющей компании «Инженерии будущего». 

«Для нас критически важно не подвести нашего Председателя наблюдательного совета НОЦ, Губернатора Самарской области. Он не только стал инициатором создания Центра, но и лично участвует во многих мероприятиях и всегда погружён во все нюансы работы. Дмитрий Игоревич Азаров защищал проект перед советом НОЦ и право «Инженерии будущего» на мировой статус - во многом его заслуга. Ежегодно Совет НОЦ будет пересматривать состав участников, исключая самый слабый центр. Нам необходимо не просто не попасть «на вылет», но сохранить статус сильного НОЦ и постоянно подтверждать мировой уровень его деятельности. Именно поэтому было нужно детально разработать дорожную карту и как можно быстрее начать по ней работать!» - сказала советник Губернатора Самарской области, генеральный директор ИРР- управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.  

Разработанная на стратегический сессии дорожная карта показывает какие результаты и какие конкретные продукты, можно будет увидеть и оценить совсем скоро!

Десятки отзывов о совместной работе и ее результатах появятся в телеграм-канале #EngineTheFuture в ближайшие дни!

Фото по теме
Теги: инженерия будущего НОЦ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
23 апреля 2021, 10:37
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
В Самаре с 20 по 24 апреля проходит стратегическая сессия по разработке дорожной карты реализации программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия... Образование
531
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
26 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
74
В Самарской области ожидают сильный ветер
26 апреля 2021  11:16
В Самарской области ожидают сильный ветер
Происшествия
132
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
26 апреля 2021  10:41
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Спорт
147
В Самаре открывается Ботанический сад
26 апреля 2021  09:48
В Самаре открывается Ботанический сад
Общество
158
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
25 апреля 2021  13:59
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
Культура
595
Весь список