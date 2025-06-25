В Самаре прошла первая конференция метрологического образовательного кластера

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Эффективность отраслевых профориентационных проектов невозможно оценить не приступив к их реализации. В этом еще раз убедились участники конференции Метрологического образовательного кластера Росстандарта, которая прошла 24 июня в Самарском университете при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области с участием представителей 20 предприятий, а также школ, учреждений СПО и вузов, задействованных в этом проекте.

Подготовка инженера-метролога, как и любого другого инженера сопряжена с целым рядом сложностей, но если решать вопросы комплексно, слушать и слышать друг друга, то и эту проблему можно будет сообща решить. По итогам первого года работы кластера в регионе уже наработан определенный практический опыт, отработаны две рабочих модели взаимодействия школ и индустриальных партнеров и проект готов к масштабированию.

В кластере уже работают 4 вуза и 2 школы, но это только начало. В университете говорили о том, что готовы подключиться учреждения СПО и дополнительного образования, тем более что со стороны минпромторга есть гарантия поддержки и содействию профориентационных проектов.

Врио заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин отметил, что сегодня как никогда важна кооперация образования и промышленности.

— Метрологический кластер Росстандарта — отличный пример такой кооперации. Мы видим, как школьники уже сейчас вовлекаются в профессию, понимают, что это востребовано и интересно. Правительство Самарской области всецело поддерживает этот проект. Очень важно, что это не просто точечная инициатива, а часть комплексной стратегии в рамках масштабного национального проекта «Кадры», который даст серьезный импульс развитию инженерного образования в регионе. Мы уверены, что совместными усилиями сможем обеспечить предприятия области высококвалифицированными специалистами, готовыми к решению самых амбициозных задач.»

В ходе конференции участники обменялись опытом и лучшими практиками, обсудили текущие результаты и выработали план дальнейших действий по развитию Метрологического образовательного кластера. Поддержка Росстандарта и ВНИИМ имени Менделеева, а также изучение опыта реализации аналогичных проектов в других регионах, являются важными факторами для успешного развития кластера в Самарской области.

В ближайшее время ФБУ «Самарский ЦСМ» планирует сформировать дорожную карту проекта в регионе, расширить список участников и при помощи коллег из Федеральных учебно-методических объединений (ФУМО) решить ряд вопросов с нехваткой бюджетных мест в региональных вузах на метрологических специальностях.

Фото: пресс-служба ЦСМ