В Самаре прошла первая конференция метрологического образовательного кластера

Я нашел ошибку
Главные новости:
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
После столкновения грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель LADA Granta с множественными переломами был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Сызранском районе на трассе М-5 столкнулись LADA Granta и Фура Dongfeng   
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
Олег Машковцев проинформировал о результатах работы в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Координационного совета и реализуемом по общему с ней принципу окружному общественному проекту «Ментальное здоровье» в регионах ПФО.
Олег Машковцев принял участие в заседании Координационного совета по социальной интеграции детей с инвалидностью под руководством Марии Львовой-Беловой
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Самарчанка признана виновной в посредничестве в даче взятки
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
Площадка «Выходные с ГТО» расположена у стадиона в парке им. Ю.А.Гагарина и будет работать с 10:00 до 13:00.
Самарцы могут сдать нормативы ГТО в течение лета
Совет ветеранов СВО подвел итоги своей работы за первое полугодие 2025 года.
В Самаре на улице Никитинской открыли новое помещение Совета ветеранов СВО
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.39
0.1
EUR 91.74
1.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошла первая конференция метрологического образовательного кластера

25 июня 2025 17:24
122
В кластере уже работают 4 вуза и 2 школы, но это только начало.

Эффективность отраслевых профориентационных проектов невозможно оценить не приступив к их реализации. В этом еще раз убедились участники конференции Метрологического образовательного кластера Росстандарта, которая прошла 24 июня в Самарском университете при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области с участием представителей 20 предприятий, а также школ, учреждений СПО и вузов, задействованных в этом проекте.

Подготовка инженера-метролога, как и любого другого инженера сопряжена с целым рядом сложностей, но если решать вопросы комплексно, слушать и слышать друг друга, то и эту проблему можно будет сообща решить. По итогам первого года работы кластера в регионе уже наработан определенный практический опыт, отработаны две рабочих модели взаимодействия школ и индустриальных партнеров и проект готов к масштабированию.

В кластере уже работают 4 вуза и 2 школы, но это только начало. В университете говорили о том, что готовы подключиться учреждения СПО и дополнительного образования, тем более что со стороны минпромторга есть гарантия поддержки и содействию профориентационных проектов.

Врио заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин отметил, что  сегодня как никогда важна кооперация образования и промышленности.

— Метрологический кластер Росстандарта — отличный пример такой кооперации. Мы видим, как школьники уже сейчас вовлекаются в профессию, понимают, что это востребовано и интересно. Правительство Самарской области всецело поддерживает этот проект. Очень важно, что это не просто точечная инициатива, а часть комплексной стратегии в рамках масштабного национального проекта «Кадры», который даст серьезный импульс развитию инженерного образования в регионе. Мы уверены, что совместными усилиями сможем обеспечить предприятия области высококвалифицированными специалистами, готовыми к решению самых амбициозных задач.»

В ходе конференции участники обменялись опытом и лучшими практиками, обсудили текущие результаты и выработали план дальнейших действий по развитию Метрологического образовательного кластера. Поддержка Росстандарта и ВНИИМ имени Менделеева, а также изучение опыта реализации аналогичных проектов в других регионах, являются важными факторами для успешного развития кластера в Самарской области.

 В ближайшее время ФБУ «Самарский ЦСМ» планирует сформировать дорожную карту проекта в регионе, расширить список участников и при помощи коллег из Федеральных учебно-методических объединений (ФУМО) решить ряд вопросов с нехваткой бюджетных мест в региональных вузах на метрологических специальностях.

 

Фото:  пресс-служба ЦСМ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
25 июня 2025, 18:29
Самарчанка признана виновной в посредничестве в даче взятки
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Закон
48
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025, 18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства. Политика
62
Площадка «Выходные с ГТО» расположена у стадиона в парке им. Ю.А.Гагарина и будет работать с 10:00 до 13:00.
25 июня 2025, 17:53
Самарцы могут сдать нормативы ГТО в течение лета
Площадка «Выходные с ГТО» расположена у стадиона в парке им. Ю.А.Гагарина и будет работать с 10:00 до 13:00. Общество
83
В центре внимания
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
67
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
105
В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.
25 июня 2025  15:41
Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый
142
Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.
25 июня 2025  14:52
В Правительстве Самарской области  прошло обучение будущих наставников участников второго потока «Школы героев» 
277
Весь список