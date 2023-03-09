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В Самаре пройдет третий этап Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием “Спутник”

9 марта 2023 12:20
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В Самаре пройдет третий этап Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием “Спутник”

В пятницу, 10 марта, в 10.00 в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва стартует третий этап Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием “Спутник”.

В этом году участие в конкурсе приняли более 8,5 тысяч школьников из всех регионов России. В течение нескольких месяцев они работали над своими научными проектами в области ракетостроения и космоса, авиастроения, информационных технологий, робототехники и мехатроники, а также проводили междисциплинарные исследования. В результате в финал “Спутника” вышли 118 человек. Они приедут в Самарский университет им. Королёва вместе с родителями и научными руководителями, для которых предусмотрена своя программа в рамках Года педагога и наставника в России.

В ходе третьего этапа 15 финалистов трека “Школьные эксперименты в космосе” представят экспертному жюри свои проекты экспериментов для проведения на борту Международной космической станции (МКС).

К примеру, девятиклассница Александра Борисова будет защищать научную работу “Иммунитас”, посвященную влиянию невесомости на функционирование иммунитета человека. Десятиклассница Дарья Кутник расскажет об идее исследовании состояния белка куриного яйца во время и после действия теплового потока от Солнца. Десятиклассница Арина Филимонова выступит с проектом “Нейро” - об использовании специализированного аппаратного комплекса для отслеживания изменений и снижения дегенеративных явлений в мелкой моторике и координации движений у космонавтов в условиях длительных полетов.

Также финалисты познакомятся с научно-образовательной деятельностью университета, побывают в исследовательских лабораториях, смогут послушать лекции ведущих ученых и узнают о преимуществах получения высшего образования в Самарской области.

Ждет финалистов и встреча с популяризаторами космонавтики в России - Денисом Прудником и Ильей Овчинниковым, партнёрами школы “Сбер 21”.

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