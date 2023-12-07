В Самаре пройдет лекция одного из самых уважаемых и признанных экспертов в области военной истории Алексея Исаева

152

10 декабря 2023 года в 18.00 в Большом зале Доме Офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова (г. Самара, ул.Шостаковича, 7) состоится лекция военного историка, одного из ведущих профильных специалистов по вопросам Великой Отечественной войны и теме Специальной военной операции Алексея Исаева.

Встреча пройдет в рамках второго сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе», совместного проекта Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества «Запасная столица». С этого года фестиваль носит имя гвардии лейтенанта Андрея Рябцева, который принимал участие в открытии второго сезона фестиваля, а в октябре 2023 года пал смертью храбрых в зоне проведения СВО.

Сегодня защитники Отечества держат оборону на рубежах нашей Родины, Россия и весь мир переживает глобальные изменения новейшей истории. Но история Великой Отечественной войны актуальна как никогда: раны, нанесенные той войной, все еще не затянуты и до сих остались «белые пятна» тех трагических страниц истории. Разобраться в них и знать свою историю необходимо, – чтобы пережитый миром ужас не повторился. Военный историк, кандидат исторических наук, автор более двух десятков книг о том периоде, в том числе «Котлы 41-го», «Остановленный блицкриг» и «Десять мифов второй мировой», Алексей Исаев 10 декабря в Самаре в формате открытого диалога, рассчитанного на широкую аудиторию, ответит на самые актуальные вопросы наших дней с опорой на исторические факты.

18+