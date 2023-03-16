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В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году

16 марта 2023 10:35
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В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году

В Самаре стартовал трехдневный семинар-совещание, на котором обсуждают новый формат проведения Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга». В первый день в совещании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, представители субъектов Приволжского федерального округа, отвечающие за реализацию молодежной политики в своих регионах, и Дирекции форума.

На протяжении нескольких лет «iВолга» является одним из самых популярных и масштабных форумов в стране. В Самарской области он проводится с 2013 года под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Традиционно площадкой сбора форумчан становится Мастрюковская поляна. Исключением был лишь период пандемии, когда форум проводился в онлайн-формате. Однако и это дало возможность вывести мероприятие на новый уровень. В прошлом году 10-ая, юбилейная «iВолга» проходила в смешанном формате: очно и в онлайн режиме. Это позволило обеспечить связь форума с внешним миром и выйти за пределы фестивальной поляны. Прямые трансляции с открытых площадок помогли зрителям стать полноправными участниками форума и в полной мере освоить его программу. Участниками юбилейного форума стали более 1800 человек из 61 региона страны, в том числе ребята из Луганской и Донецкой Республики. Существенных изменений претерпела и инфраструктура.

«По поручению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в 2022 году   инфраструктура форума была дополнена новыми объектами, мы полностью поменяли концепцию питания. Так, в период проведения iВолги у нас функционировали две столовые. Для резидентов было предусмотрено трехразовое питание, а участники направления «Детская iВолга» дополнительно получали ещё и полдник. Существенно повысило уровень комфорта и расселение участников в четырехместных палатках по два человека. Форум – это не только полезный отдых, но и образование, и новые возможности. Поэтому для комфортного участия в мастер-классах, лекциях и семинарах самые большие по вместимости шатры были оснащены кондиционерами», - рассказал Александр Фетисов.

Работа по созданию условий для более комфортного размещения, пребывания, повышения доступности фестивальной поляны продолжилась и в этом году. По поручению главы региона инфраструктура площадки будет обновлена. Концепция развития единого пространства территории связана с проведением летом юбилейного 50-го Грушинского фестиваля. При этом проект учитывает особенности других мероприятий, которые проводятся на фестивальной поляне, в том числе, форум «iВолга», музыкальный фестиваль «Метафест», фестиваль «Протока». И уже с 21 по 29 июля «iВолга» пройдет на обновленной поляне в гибридном формате: очно на Мастрюковских озерах и онлайн на платформе ivolgaforum.ru. Однако и ее ждут существенные изменения. 

«Самарская область – теперь уже традиционный центр сбора представителей Молодежной политики в ПФО. Хочу поблагодарить регион за гостеприимство и организацию этой важной встречи. Сегодня мы готовимся к реализации уникальной практики, когда все регионы становятся партнерами в проведении форума – это первый подобный эксперимент в России. «iВолга»действительно общий окружной проект, в котором задействована вся команда государственной молодежной политики в ПФО. Все, что будет происходить на форуме – в зоне совместной ответственности, но при этом каждый должен проявлять самостоятельность в своем направлении. Организационный состав каждой смены – экспертный центр в данном направлении: определяет ключевые смыслы, подходы, как привлечь и удержать целевую аудиторию, создать коммьюнити и площадки для их взаимодействия в онлайне», - отметил Олег Машковцев.

Активная подготовка всех регионов Приволжского федерального округа к проведению форума началась еще в прошлом году.

«Два крупнейших аспекта полноценно поменяли наши подходы к проведению форума. Так, ключевой темой, которая пройдет через все образовательных модули, станет «Организация событий». Второе – это сформированная окружная команда. В текущем году каждый регион Приволжского федерального округа является полноценным соорганизатором и членом большой команды, которая будет реализовывать форум. За субъектами закреплено одно из функциональных направлений - это либо тренинговая смена, либо функциональный блок – выставка научных достижений, конкурс проектов и т.д. Работа по проработке концепции началась еще в конце прошлого года. Регионы активно включились в этот процесс. Сейчас на семинаре-совещании каждый поделится своими наработками, расскажет друг другу, какой они видят iВолгу. Таком образом мы выработаем эффективные подходы совместного взаимодействия в проведении форума в 2023 году. Когда нас много, мы точно можем большее», - поделилась директор Молодежного форума ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк.

Как и прежде, резидентами смогут стать молодые люди из различных субъектов Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Это активные участники очного формата всех мероприятий форума, в том числе конкурса проектов, нетворкинга участников и рейтинговой программы. Зрителями будут молодые люди старше 14 лет, которые могут смотреть любой доступный на платформе контент. Также участниками Форума ежегодно становятся дети, люди с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры серебряного возраста.

«iВолга» – это хорошая практическая платформа, механизм самореализации молодого человека. Приезжая на большую федеральную площадку, молодые люди получают возможность заявить о себе, о той инициативе, которую они реализуют, и, конечно же, получить государственную поддержку. Для нас главным станет закрепленное направление - это площадка «Государственная молодежная политика», где мы обязательно поделимся тем положительным опытом, который есть в нашей Республике», - рассказал Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.

Программа форума, традиционно, будет включать образовательную, культурно-досуговую программу, конкурс проектов и нетворкинг участников.

«В рамках образовательной программы предполагается реализация таких направлений, как наука и технологии, патриотическое воспитание, культура и творчество, добровольчество, предпринимательство, внутренний туризм и развитие территорий, государственная молодежная политика, образование и педагогика, спорт. Также будут спецтреки: молодежные парламенты, медиа, детская iВолга. При этом все темы раскрывают главную цель форума – подготовка организаторов событий по разным направлениям», - рассказала Кристина Гнатюк.

Главной особенностью iВолги-2023 станет подготовка концепций мероприятий, которые по итогам форума, пройдут в других регионах. «Такое последействие должно стать основой для формирования команд, которые после «iВолги», понесут ее наследие в свои субъекты», - заключил Олег Машковцев.

«Самарская область и «iВолга» давно уже запали в сердце и живут в нем. В этом году мы взяли фокус на то, чтобы стать надежным плечом и партнерами в проведении форумной кампании. В настоящее время в линейку входит 25 окружных, всероссийских и международных форумов, 4 из которых пройдут в Приволжском федеральном округе. Наша глобальная цель - это сотрудничество во всем. В этом году мы особое внимание уделяем командам, а форумы должны приобрести формат круглогодичных, а не событийных мероприятий», - также считает программный директор ФГБУ «Дирекция по организации и проведению молодежных форумов» Елена Данилина.

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