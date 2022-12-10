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В Самаре обсудили итоги деятельности студенческих отрядов

10 декабря 2022 12:48
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в Самаре обсудили итоги деятельности студенческих отрядов

В Самаре состоялось первое заседание координационного совета по вопросам развития деятельности студенческих отрядов в регионе.

В Самарской области студенческое движение, история которого началась еще в 1956 году, с каждым днем набирает обороты, приобретая новые масштабы.  Наш регион – один из лидеров в ПФО по развитию студенческих отрядов. 

Знаковым этапом в развитии деятельности студотрядов губернии стало подписание регионального закона «О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области». Такая инициатива, как и предложение о создании штаба, была озвучена на одной из встреч представителей студенческих отрядов с Губернатором Дмитрием Азаровым. Идеи получили положительный отклик и поддержку со стороны Главы региона.

«Среди огромного перечня направлений молодежной политики, в числе которых творчество, патриотическое воспитание подрастающего поколения, профилактика негативных явлений в молодежной среде, всегда выделяется трудовое воспитание и профориентация. Данное направление больше остальных вовлекает молодежь в социально-экономическое развитие регионов в частности и страны в целом», - подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. 

В Самарской области движение охватывает более 3000 человек. Штабы действуют на базе вузов, а с начала 2021 года отряды создаются и в техникумах, колледжах региона. 

Говоря о планах работы на 2023 год, руководитель Самарского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергей Пушняк обозначил цель - войти в ТОП-3 Всероссийского рейтинга региональных отделений Российский студенческих отрядов.

«Мы планируем увеличить численность путем создания студотрядов в образовательных организация, где этого еще нет. Предполагается создать местные городские штабы, и начать мы хотим с Тольятти и Новокуйбышевска», - прокомментировал Сергей Пушняк. 

Положительным опытом по вовлечению молодых людей в студенческое движение поделилась директор ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» Татьяна Санникова. За год работы в данном направлении в образовательной организации были созданы 4 отряда с общим числом бойцов более 140 человек. 

В ходе заседания Сергей Бурцев напомнил участникам встречи о задачах координационного совета, сделав акцент на необходимости принятия мер по поддержке и развитию студенческого движения. «Необходимо сформировать реестр возможностей, специальностей, востребованных в различных отраслях, где бойцы студотрядов смогут себя реализовать», - обозначил руководитель профильного ведомства.

Сегодня представителям студотрядов доступны семь направлений деятельности, охватывающих разные сферы. В текущем году для бойцов стало доступно и новое - медицинское направление.

Со своей стороны, работодатели, подводя итоги работы бойцов студотрядов на предприятиях, отметили качественный и добросовестный труд ребят. 

«Молодые специалисты, которые проходят практику в организации, бок о бок работают с лучшими сотрудниками. Уже второй год мы сотрудничаем со студенческими отрядами. В летний период этого года в компанию было трудоустроено порядка 200 человек, в том числе около 80 специалистов из Самарской области. Очень приятно работать со студентами. Многие готовы продолжить трудовую деятельность в нашей кампании. В 2023 году мы планируем вдвое увеличить количество студентов, которые будут привлечены на летнюю практику именно из студенческих отрядов», - поделился заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам ООО «НОВА» Дмитрий Журавлев. 

Подводя итоги встречи, Сергей Бурцев поблагодарил образовательные организации, работодателей и региональный штаб за плодотворную совместную работу по развитию движения.

«Нам сегодня крайне важно было услышать, что мы не только увеличиваем численность бойцов студотрядов, но и то, что работодатели готовы обеспечивать их рабочими местами. Студотряды – это уникальный формат работы с молодежью. Мы берем лучшее из того, что было ранее, возрождаем практики, которые действительно сейчас работают не только с точки зрения хорошего трудоустройства, хорошей заработной платы, но и имеют мощный воспитательный процесс», - заключил руководитель профильного ведомства.

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