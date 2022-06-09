В Самаре объединят две школы дополнительного образования

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В областном центре планируют провести реорганизацию двух учреждений дополнительного образования. Соответствующее постановление уже опубликовано.

В документе речь идет об объединении детской школы искусств № 16 "Дивертисмент", расположенной на улице Гайдара,9, и детской музыкально-хоровой школы №4 на улице академика Кузнецова,7. Известно, что новое учреждение будет называться - МАУ ДО ДШИ №16 "Дивертисмент". Располагаться оно будет также на улице Гайдара, 9.

К школе искусств переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения. Реорганизация необходима для оптимизации системы муниципальных учреждений и совершенствовании внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Самара, пишет ГТРК Самара.