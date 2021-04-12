В Самаре несколько детсадов объединят

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Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановления о реорганизации нескольких образовательных учреждений.

Согласно документу, детский сад № 123 присоединят к детскому саду № 357. Оба образовательных учреждения располагаются на улице Запорожской — в домах № 28 и 28а соответственно.

— Объединенный детсад будет работать под номером 357. Реорганизацию решили провести, чтобы оптимизировать расходы, — указано в постановлении главы города.

По аналогичной причине детский сад № 267 решили присоединить к детскому саду № 300. Оба дошкольных учреждения находятся на улице Чернореченской — в домах № 45 и 43 соответственно. Объединенный детский сад будет работать под номером 300.

Также городские власти решили присоединить детский сад № 259 к школе № 80. Первый находится на Балхашском проезде, 36, вторая — на улице Свободы, 81б, пишет 63.ру.

— Причина реорганизации — необходимость оптимизировать систему муниципальных учреждений, совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования и оптимизация расходов. Основные цели деятельности учреждений сохранятся, — следует из документа.

Фото: Pixabay.con