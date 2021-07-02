В Самаре наградили выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

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В четверг, 1 июля, состоялось награждение выпускников школ Самары, получивших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена. Елена Лапушкина поздравила выпускников и их родителей.



В 2021 году 71 выпускник из 38 общеобразовательных учреждений городского округа Самара получили 100 баллов на едином государственном экзамене. При этом, один выпускник получил максимальное количество баллов на ЕГЭ по трем предметам, а двое выпускников – по двум. Наибольшее количество высших результатов набрали выпускники Лицея «Технический».



«Ваши выдающиеся результаты по единому государственному экзамену – это свидетельство вашего таланта и высокого интеллекта, способности к концентрации и упорства в достижении цели. Вы справились, вам по плечу сложные задачи и вы можете смело идти по жизни. Окончание школы для всех выпускников – это долгожданный и радостный момент, важный жизненный рубеж, но впереди ответственная пора, когда предстоит выбрать профессию и определить свою дальнейшую судьбу. В Самаре созданы все условия для получения качественного высшего образования и построения дальнейшей карьеры. Чем больше образованных, талантливых и целеустремленных выпускников останется в родном городе, тем более конкурентоспособна будет Самара и наш регион», – обратилась к выпускникам Елена Лапушкина.



Глава Самары вручила выпускникам медаль «За особые успехи в учении», памятные подарки от Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и благодарственные письма родителям. Елена Лапушкина посоветовала выпускникам для дальнейшего обучения сделать выбор в пользу вузов нашего региона. Напомним, что Дмитрий Азаров принял решение о выплате единоразовых пособий в 10 тысяч рублей новоиспеченным студентам Самарской области.