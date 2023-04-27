В Самаре эксперты и учащиеся обсудят современные тренды создания планетариев и представления «космической» тематики в обществе

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В Центральной городской библиотеке им. Н.К.Крупской 27 и 28 апреля пройдет проектный семинар, посвящённый созданию экспозиции нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием.

Модераторами дискуссии выступят проектировщики из бюро музейной сценографии «Метаформа», г. Санкт-Петербург.

Эксперты в сфере научного знания астрономии, а также в области ракетно-космической отрасли, музейной и образовательной сфер представят современные тренды создания планетариев и представления «космической» тематики в обществе.

Программа семинара рассчитана на два дня. В первый день – 27 апреля к участию приглашаются студенты самарских вузов и школ: их ждут лекции о проектах, популяризирующих тему космоса, а также работа в группах и мозговые штурмы, посвященные современным экспозициям, арт-инсталляциям и мероприятиям в музеях.

28 апреля участвуют представители музеев и профильных учреждений из Самары и Москвы: эксперты обсудят, как современные музеи космонавтики и планетарии работают с экспозицией и взаимодействуют с посетителями, и также смогут принять участие в практической работе в группе.