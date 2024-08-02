В Самаре ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей

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Уровень поддержки концепции ЕГЭ выше среди родителей, чьи дети сдали его хорошо. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие родители выпускников 11 классов.

В Самаре 39% родителей довольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году, 35% — нет. Матери чаще, что называется, «в теме»: среди них больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен.



21% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 73% отрицательно. Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 36%.



Время проведения: 20—31 июля 2024 года.