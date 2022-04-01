В российских вузах резко увеличивают число бюджетных мест для подготовки IT-специалистов

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Минобрнауки России значительно увеличивает количество бюджетных мест по направлениям подготовки кадров для цифровой экономики. На предстоящий 2022/2023 учебный год по ним предусмотрено более 160 тыс. бюджетных мест, подавляющее число которых распределены в регионы.

Огромный спрос на IT-специалистов в бизнесе и госсекторе, угрозы отъезда из России после санкций значительного количества профессионалов этого профиля заставляют государство активно повышать «госсзаказ» на подготовку в вузах студентов востребованных цифровых специальностей.

В связи с этим принято решение, что количество бюджетных мест для подготовки IT-специалистов в вузах в этом году будет снова значительно увеличено. В общей сложности за три года прирост по IT-направлениям составил почти 15 тыс. бюджетных мест, пишет Обозрение.