В российских школах внедрят семиступенчатую модель профориентации

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Минпросвещения РФ подготовило новую модель профессиональной ориентации учеников, с 1 сентября она будет рекомендована к применению во всех российских школах. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, новая модель включает "все лучшее, что было в советском опыте, отечественном опыте, международном опыте".

"Сегодня мы эту модель представим, мы ее и дальше будем обсуждать в рамках фестиваля и других мероприятий, — сообщил министр. — Но с 1 сентября следующего учебного года мы ее будем рекомендовать использовать во всех школах нашей страны".

Как ожидается, программа будет развиваться по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями, пишет Смотрим.

Профильные предпрофессиональные классы, например, будут включать космические классы, классы в сфере информационных технологий, педагогические, предпринимательские и другие классы по профессиям, которые востребованы на рынке труда, рассказал Кравцов.

Ранее в Минпросвещении заявили о планах открыть к 2024 году спортивные клубы в школах по всей России.