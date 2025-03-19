В российских школах появится агротехнологический профиль обучения

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С 1 сентября 2025 года в российских школах появится еще один профиль обучения — агротехнологический. Соответствующий приказ Минпросвещения России зарегистрирован в Минюсте России, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«Теперь образовательные учреждения смогут официально создавать профильные классы для подготовки будущих кадров для агропромышленного комплекса (АПК). Школьники смогут ближе познакомиться с отраслью, побывать на агропредприятиях и узнать о современных технологиях в сельском хозяйстве. Углубленное изучение физики, химии, биологии и математики позволит успешно подготовиться к поступлению в аграрные вузы и колледжи», — пояснили в министерстве.

Подготовка специалистов для отрасли является ключевым элементом нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В рамках этого проекта к 2030 году в России планируется создать свыше 18 тыс. агротехнологических классов, пишут "Известия".