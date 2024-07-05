В российских школах могут ввести уроки банкротства

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В Министерство просвещения РФ поступило обращение по поводу того, чтобы в российских школах начали проводить уроки банкротства. В школах с 2022 года появились уроки по финансовой грамотности и блок по банкротству предлагают включить в рамках этой дисциплины.

Инициативу предложила юридическая компания Заря, главный офис которой находится в Самаре. Компания специализируется на ведении юридических дел, а также организацией процессов банкротства для физических лиц. Как утверждают в компании, согласно опросу, который они провели среди обанкротившихся людей, 68% признались, что им не хватает финансовой грамотности для того, чтобы правильно управлять своими деньгами. А 93% респондентов сообщили, что уроки финансовой грамотности и уроки банкротства необходимы в школах.

В обращении указано, что компания готова сама проводить уроки в 139 городах России, где размещены их филиалы. А также провести обучение для учителей, которые ведут в школах финансовую грамотность.

Также было отправлено обращение в Центробанк РФ с предложением добавить уроки банкротства в их онлайн курс по финансовой грамотности для школьников.

“Уверены, что при добавлении уроков банкротства, финансовая картина мира школьников будет намного шире. Ведь финансовая грамотность подразумевает не только знания, как правильно распоряжаться своими доходами и расходами, но и знанием своих законных прав и возможностей выхода из сложных ситуаций с кредитами и долгами” - сообщила Анна Карпенко.