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В России возник рациональный спрос на высшее образование

14 января 2025 13:09
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В России возник рациональный спрос на высшее образование

Резкий рост зачислений на платные места зафиксирован в приемной кампании 2024 года. Об этом в ходе презентации мониторинга качества высшего образования в России рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ, история образования Ярослав Кузьминов, пишет МК.

В некоторых топовых вузах, прирост студентов-платников составил 30% и больше. Такое случилось в России впервые.

«Обычно население отзывается через 5-7 лет, образование вообще неспешный процесс», — отметил Кузьминов.

Экспертное сообщество считает, что в стране сложилась «рациональная модель спроса на ВО», связанная также с ростом числа бюджетном мест. Притом, что «основной драйвер» поступления - инженерное образование».

За последние два года очень вырос качественный прием на инженерию, другие технические специальности, социально-гуманитарные направления «падают». Это справедливо для всех вузов, кроме самых лучших и именитых. «Люди сознательно собирают деньги, пользуются кредитами на образование, которые гарантирует государство, и выбирают инвестиции в будущее».

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