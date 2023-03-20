В России началась досрочная сдача ЕГЭ

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Российские школьники начали досрочно сдавать Единый государственный экзамен. Первой проверкой знаний станут география и литература – 20 марта.

Экзамен по русском языку состоится 23 марта.

Базовую и профильной математику будут сдавать – 27 марта.

Биология, физика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 30 марта.

Экзаменоваться в устной части ЕГЭ по иностранным языкам будут 3 апреля.

Знания в обществознании и информатике выпускники покажут 6 апреля.

Очередь истории и химии наступит 10 апреля.

Резервными днями для сдачи всех экзаменов определены 12-19 апреля.

По данным Рособрнадзора, заявления на досрочный период проведения ЕГЭ в 2023 году подали 18,3 тысячи школьников.

Сдача ЕГЭ в досрочный период пройдет на 307 пунктах в 84 регионах РФ, пишет Смотрим.