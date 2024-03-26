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В регионе стартовал досрочный период ЕГЭ

26 марта 2024 17:15
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Сегодня в школе №102 прошёл единый государственный экзамен по русскому языку, его сдали 24 выпускника. 

Сегодня, 26 марта 2024 года, в самарской школе №102, прошёл единый государственный экзамен по русскому языку, его сдали 24 выпускника. Ранее, 22 марта, прошла сдача первых экзаменов по географии и литературе.

Досрочным периодом ЕГЭ открывается экзаменационная кампания 2024 года. Единым расписанием предусмотрены основные дни экзаменов с 22 марта по 12 апреля 2024 и резервные с 15 по 22 апреля. Для проведения экзаменов организован один пункт проведения экзаменов.

На досрочную сдачу ЕГЭ могут рассчитывать те, кто по уважительным причинам не могут сделать это в основной период – с мая по июнь. Это школьники, которые будут заняты на различных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, учащиеся с ограничениями по здоровью, а также выпускники колледжей и техникумов, которым необходимо получить аттестат. Всего для сдачи экзаменов в досрочный период в Самарской области зарегистрированы 30 человек

ЕГЭ в досрочный период организованы в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА), с соблюдением мер безопасности и сохранения здоровья. При проведении ЕГЭ экзаменационные материалы в пункт проведения экзамена передаются по сети «Интернет» и печатаются в аудиториях для каждого участника, по окончании экзамена материалы сканируются в аудиториях пункта.

В пункте проведения экзамена всем участникам запрещено иметь при себе телефон, умные часы, любые средства хранения и передачи информации, фото-, аудио- и видеотехнику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; выносить из аудиторий экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. За нарушение участниками Порядка проведения ГИА грозит удаление с экзамена и составление административного протокола.

Для обеспечения объективности экзамена, соблюдения прав участников и выявления нарушений во всех аудиториях предусмотрено онлайн-видеонаблюдение. Аккредитованы общественные наблюдатели.

На следующий день после экзамена будет работать предметная комиссия по русскому языку. Эксперты проверят развёрнутые ответы экзаменуемых, далее экзаменационные работы ждёт централизованная проверка на федеральном уровне.

Результаты ЕГЭ можно узнать на портале ЕГЭ: https://checkege.rustest.ru/ или на портале Госуслуг.

«Всё в регионе готово для проведения ЕГЭ. Пункт ЕГЭ на досрочный этап единый на всю область, поскольку ребят мало. Но вообще в основной период, в мае-июне мы уже подготовили в регионе 80 школ – 80 пунктов проведения ЕГЭ, для того, чтобы все 12 тысяч человек пришли и сдали экзамены», – отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Теги: Самара

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