В рамках Всероссийского фестиваля "Студвесна" в Самаре состоится ярмарка

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С 18 по 24 мая сразу на нескольких площадках Самары будет проходить юбилейный Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". Одним из пунктов программы масштабного события станет ярмарка продукции самозанятых. Все желающие смогут приобрести там различные товары.

В настоящее время идет прием заявок от потенциальных участников маркета. Ими могут стать граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых на территории региона. Речь идет о производителях сувениров, товаров для красоты и ЗОЖ, а также продуктов. Заявку можно подать до 16 мая на сайте mybiz63. ru. Принять участие в ярмарке смогут предприниматели, отобранные экспертами центра "Мой бизнес 63". Торговые места предоставляются бесплатно, но их количество ограничено.

Ярмарку разместят на площади им. Куйбышева и набережной Волги. График работы маркета - каждый день с 11:00 до 20:00, пишет Самру.ру.

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